Batı medyası İmamoğlu için algı çabasında! Diploma iptaline tepki çeken başlık
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun şaibeli diplomasından İstanbul Üniversitesi'nden karar geldi. İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini duyurdu. Usulsüz yatay geçiş sonrası diploma iptali kararına ise dış basından tepki çeken değerlendirme yapıldı. Reuters, İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin yaptığı haberde 'Türkiye'deki üniversite, Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal etti' başlığını kullandı ve metinde 'Bu karar muhalefete, onu bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak göstermeye günler kala darbe vurdu.' ifadelerine yer verdi. ABD merkezli AP ise 'Erdoğan'ın kilit rakibinin üniversite diploması, Türkiye'deki seçimlere katılmasını engelleyen bir hamleyle iptal edildi' başlığıyla haberi duyurdu.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken çarpıcı bir karar açıklandı
ÜNİVERSİTE "İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL" DEDİ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.
MUHALEFET DESTEKÇİSİ BATI MEDYASI DEVREDE: MUHALEFETE DARBE
İmamoğlu'nun diplomasının iptalinin ardından muhalefete destekçisi Batı medyası bu haberi dikkat çeken başlıkla aldı. Londra merkezli Reuters, İmamoğlu'na ilişkin haberinde "Türkiye'deki üniversite, Erdoğan rakibinin diplomasını iptal etti" başlığını attı.
Haberde bu karar "muhalefete darbe vuruldu" şeklinde nitelendirilirken "Bu hamle , özellikle İmamoğlu olmak üzere muhalefet figürlerine yönelik artan yasal baskının ortasında geldi. Belediye başkanına karşı çok sayıda iddianame ve muhalefetin elindeki belediye pozisyonlarına birkaç hükümet mütevellisinin atanması sonrasında geldi" ifadeleri yer aldı.
AP: SEÇİMLERE KATILMASINI ENGELLEMEK İÇİN...
ABD merkezli Associated Press (AP) de "Erdoğan'ın kilit rakibinin üniversite diploması, Türkiye'deki seçimlere katılmasını engelleyen bir hamleyle iptal edildi" başlığıyla verilen haberde kararın, Başkan Erdoğan'ın bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde İmamoğlu'nun yarışmasını engellemek için siyasi amaçlı olarak algılandığı kaydedildi.
ABD merkezli ekonomi gazetesi Bloomberg ise diploma kararına ilişkin haberinde "Türkiye, Erdoğan'ın rakibinin diplomasını iptal ederek Cumhurbaşkanlığı adaylığını riske attı" başlığını kullandı.
TERÖR DİLİYLE TEHDİT: HESAP VERECEKLERİ GÜN YAKIN
Diploma iptaline sosyal medya hesabından "terör" diliyle tepki gösteren İmamoğlu "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu'ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına" dedi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir."
DİPLOMA SKANDALINA SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.
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