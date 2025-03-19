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Soruşturmaya dair çarpıcı yorumlar A Haber’de: İmamoğlu serbest bırakılamaz

Soruşturmaya dair çarpıcı yorumlar A Haber'de: İmamoğlu serbest bırakılamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.03.2025 19:13
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibinden birçok isim gözaltına alındı. Savcılık, şüphelilerin “ihaleye fesat karıştırma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “terörle işbirliği” gibi suçlamalarla soruşturulduğunu duyurdu. A Haber'de Merve Türkay moderatörlüğündeki yayına bağlanan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, “Bu denli ciddi suçlamalar sonucunda Ekrem İmamoğlu serbest bırakılamaz” derken, Hukukçu Avukat Tuba Arslan ise “İmamoğlu hakkında tutuklama kararı çıkabilir” değerlendirmesinde bulundu.
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Soruşturmaya dair çarpıcı yorumlar A Haber’de: İmamoğlu serbest bırakılamaz
İmamoğlu serbest bırakılamaz
"İmamoğlu serbest bırakılamaz"
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