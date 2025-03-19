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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında: Terör ve yolsuzluk soruşturmasında 100 gözaltı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 06:57 Güncelleme: 19.03.2025 10:04
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İBB'ye ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 100 kişi de soruşturmaya eklendi. Ekrem İmamoğlu'nun çıkar sağlamak için suç örgütü kurduğunu, örgütün iş insanlarını para vermeye zorladığını, rüşvet, belediye ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı açıkladı. Açıklamada İmamoğlu "Suç örgütü lideri" olarak tanımlandı. İşte detaylar...

İki soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ında olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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09:26 19 Mart 2025

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1-TUNCAY YILMAZ

2-FATİH KELEŞ

3-EMRAH BAĞDATLI

4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ

5-MURAT KAPKİ

6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ

7-HÜSEYİN KÖKSAL

8-ADEM SOYTEKİN

9-ALİ NUHOĞLU

10-ERTAN YILDIZ

11-ALİ GÜL

12-ZAFER GÜL

13-SERDAL TAŞKIN

14-BARIŞ KILIÇ

15-SERVET YILDIRIM

16-MEHMET ERDOĞAN

17-GÜLDEM IŞIK

18-CEYDA KIRYAK

19-KADİR ÖZTÜRK

20-ÖMÜR YILMAZ

21-MERTHAN AÇIL

22-TOLGA ÖZGEN

23-ERHAN USLU

24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL

25-MURAT KANBUR

26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR

27-VAHİT DOĞAN

28-FATOŞ AYIK

29-HÜSEYİN EKREM FİDAN

30-SEDA HOŞEL KİRAZ

31-SERGEN KURT

32-YUSUF YÜCE

33-ERCAN SAATÇİ

34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU

35-FURKAN REMZİ CEYLAN

36-SÜLEYMAN ATİK

37-HAKAN KARANİS

38-ELİF GÜVEN

39-NİHAT UÇAN

40-BİRSEN ŞAHİN

41-CANAN MÜMÜKLÜ

42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İBB Genel Sekreteri)

43-CEMAL UFUK KARAKAYA

44-BUĞRA GÖKÇE (Eski İBB Genel Sekreteri)

45-KAĞAN SÜRMEGÖZ

46-BAYRAM TAŞKIN

47-EBRU YILMAZLAR

48-GÜRKAN AKGÜN

49-MURAT ABBAS

50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER

51-HALİT BURAK ATALAN

52-BİLAL ÖNVER

53-İLKER DURADEMİR

54-İPEK ELİF ATAYMAN

55-İLKNUR TAŞDELEN

56-BURAK ARSLAN

57-SAMİH ASAN

58-EMRAH ÖKSÜZ

59-ONUR BUĞRA SUBAŞI

60-EYÜP SUBAŞI

61-GÜLŞAH SUBAŞI

62-AHMET KÖKSAL

63-SERHAT KAPKİ

64-YUSUF İLBAK

65-ALİ İLBAK

66-MURAT İLBAK

67-MUSTAFA İLBAK

68-UMUT ŞENOL

69-METE SARISALTUN

70-EDİP CENK ÜNALERZEN

71-İRFAN KARAKAŞ

72-İNAN BOZTAŞ

73-AHMET TAHA BİLGİN

74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ

75-ALİHAN AYDIN

76-ALPER AYDIN

77-ALPEREN AYDIN

78-AHMET PALAZOĞLU

79-KAAN KETENCİ

80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK

81-HACI AHMET GÜL

82-SERKAN ÖZTÜRK

83-NECATİ ÖZKAN

84-KABİL TAŞÇI

85-VEDAT ŞAHİN

86-SERDAR HAYDANLI

87-YAŞAR ÇERİ

88-EMİN FERHAT ERTEK

89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ

90-HASAN ÖÇSOY

91-AHMET ÇİÇEK

92-ADEM TUNCAY

93-RAUF CEM ISTIRANCA

94-ÖMER GÜRSOY

95-UĞURHAN ATMA

96-ÖZGE BAĞDATLI

97-FATOŞ PINAR TÜRKER

08:59 19 Mart 2025

PARA KULELERİNE DE SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.

Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."

Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

PARA KULELERİNE DE SORUŞTURMA
08:48 19 Mart 2025

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇTİ

CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi. 

RESUL EMRAH ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇTİ
08:26 19 Mart 2025

İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK YASAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "19-23 Mart günleri arasında gösteriler yasaklandı" ifadeler kullanıldı.
08:25 19 Mart 2025

ŞİŞLİ VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da var.

Şahan'ın yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.

 

07:40 19 Mart 2025

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU"

Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında başlatılan soruşturma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu satırlara yer verildi:

PKK İLE ORTAK HAREKET ETME, YOLSUZLUK VE RÜŞVET…

Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31.03.2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği kent uzlaşısı faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü yöneticilerinden CUMA (K) Cemil BAYIK ve HÜSEYİN AVAREŞ (K) Mustafa KARASU'nun söz konusu seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği,

İstanbul yerel seçimleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu, İstanbul ili yerel seçimleri öncesi ittifak yaptığı tespit edilen HDK yapılanmasının Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'nın benzeri ve terör örgütünün TBMM'ye alternatif meclis niteliğinde olduğu, bu tespite binaen başta ilimiz olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerini tatbik edildiği, soruşturmaların gerçekleştirildiği ve halen devam ettiği,

Ayrıca belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğu ve 31.03.2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği,

Soruşturma kapsamında elde olunan bilgi ve belgelere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir POLAT, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem ŞAHAN, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali ÇALIŞKAN, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B., A.B.'nin sahibi olduğu SPECTRUM HOUSE çalışanı H.A. (2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru ÖZDEMİR'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları, yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen (7) şüpheli hakkında 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir.

07:25 19 Mart 2025

İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ

 

İBB'ye yönelik başlatılan 2 ayrı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolüne götürüldü.

07:10 19 Mart 2025

MURAT ONGUN GÖZALTINDA

İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gözaltına alındı.

CHP'Lİ İBB'YE BÜYÜK YOLSUZLUK OPERASYONU!
MURAT ONGUN GÖZALTINDA
07:00 19 Mart 2025

İMAMOĞLU'NUN EVİNDE ARAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi. İmmaoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç İmamoğlu'nun konutunun önünde haber nöbetinde. Kılıç'ın bölgeden aktardığı bilgilere göre; 2 ayrı operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada 105 şüpheli için gözaltı kararı alındığını bildirdi.

İMAMOĞLU’NUN EVİNDE ARAMA
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