İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında: Terör ve yolsuzluk soruşturmasında 100 gözaltı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) büyük bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. İBB'ye ihale ve kent uzlaşısı soruşturması başlatılırken operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Medya A.Ş’deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan kent uzlaşısı ile ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında gazeteci ve iş insanlarının da bulunduğu 100 kişi de soruşturmaya eklendi. Ekrem İmamoğlu'nun çıkar sağlamak için suç örgütü kurduğunu, örgütün iş insanlarını para vermeye zorladığını, rüşvet, belediye ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı açıkladı. Açıklamada İmamoğlu "Suç örgütü lideri" olarak tanımlandı. İşte detaylar...
İki soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'ında olduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
1-TUNCAY YILMAZ
2-FATİH KELEŞ
3-EMRAH BAĞDATLI
4-MUSTAFA NİHAT SÜTLAŞ
5-MURAT KAPKİ
6-ORÇUN MUHİTTİN YILMAZ
7-HÜSEYİN KÖKSAL
8-ADEM SOYTEKİN
9-ALİ NUHOĞLU
10-ERTAN YILDIZ
11-ALİ GÜL
12-ZAFER GÜL
13-SERDAL TAŞKIN
14-BARIŞ KILIÇ
15-SERVET YILDIRIM
16-MEHMET ERDOĞAN
17-GÜLDEM IŞIK
18-CEYDA KIRYAK
19-KADİR ÖZTÜRK
20-ÖMÜR YILMAZ
21-MERTHAN AÇIL
22-TOLGA ÖZGEN
23-ERHAN USLU
24-HAKAN ATINÇ DAYIGİL
25-MURAT KANBUR
26-EMRE SERKAN BAYRAKTAR
27-VAHİT DOĞAN
28-FATOŞ AYIK
29-HÜSEYİN EKREM FİDAN
30-SEDA HOŞEL KİRAZ
31-SERGEN KURT
32-YUSUF YÜCE
33-ERCAN SAATÇİ
34-MEHMET MUHİTTİN PALAZOĞLU
35-FURKAN REMZİ CEYLAN
36-SÜLEYMAN ATİK
37-HAKAN KARANİS
38-ELİF GÜVEN
39-NİHAT UÇAN
40-BİRSEN ŞAHİN
41-CANAN MÜMÜKLÜ
42-CAN AKIN ÇAĞLAR (İBB Genel Sekreteri)
43-CEMAL UFUK KARAKAYA
44-BUĞRA GÖKÇE (Eski İBB Genel Sekreteri)
45-KAĞAN SÜRMEGÖZ
46-BAYRAM TAŞKIN
47-EBRU YILMAZLAR
48-GÜRKAN AKGÜN
49-MURAT ABBAS
50-DOĞAN HAMİT DOĞRUER
51-HALİT BURAK ATALAN
52-BİLAL ÖNVER
53-İLKER DURADEMİR
54-İPEK ELİF ATAYMAN
55-İLKNUR TAŞDELEN
56-BURAK ARSLAN
57-SAMİH ASAN
58-EMRAH ÖKSÜZ
59-ONUR BUĞRA SUBAŞI
60-EYÜP SUBAŞI
61-GÜLŞAH SUBAŞI
62-AHMET KÖKSAL
63-SERHAT KAPKİ
64-YUSUF İLBAK
65-ALİ İLBAK
66-MURAT İLBAK
67-MUSTAFA İLBAK
68-UMUT ŞENOL
69-METE SARISALTUN
70-EDİP CENK ÜNALERZEN
71-İRFAN KARAKAŞ
72-İNAN BOZTAŞ
73-AHMET TAHA BİLGİN
74-KAMİL TİMUR DELİBAŞ
75-ALİHAN AYDIN
76-ALPER AYDIN
77-ALPEREN AYDIN
78-AHMET PALAZOĞLU
79-KAAN KETENCİ
80-AHMET HAMDİ ÇİÇEK
81-HACI AHMET GÜL
82-SERKAN ÖZTÜRK
83-NECATİ ÖZKAN
84-KABİL TAŞÇI
85-VEDAT ŞAHİN
86-SERDAR HAYDANLI
87-YAŞAR ÇERİ
88-EMİN FERHAT ERTEK
89-HARUN CENGİZ BEĞENMEZ
90-HASAN ÖÇSOY
91-AHMET ÇİÇEK
92-ADEM TUNCAY
93-RAUF CEM ISTIRANCA
94-ÖMER GÜRSOY
95-UĞURHAN ATMA
96-ÖZGE BAĞDATLI
97-FATOŞ PINAR TÜRKER
PARA KULELERİNE DE SORUŞTURMA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Soruşturmada, İmamoğlu'nun suç örgütü elebaşı olduğu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında bulunan ve kendisine bağlı kişileri İBB Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesinin birimlerinin ve iştiraklerinin başına getirdiği kaydedilen açıklamada, suç örgütünün devamını sağlamak maksadıyla kendi alt yapılanmalarını oluşturan şüphelilerin, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihalelerle "ihaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, "Örgüt üyelerinin hem kendi üzerlerine hem de SGK'li çalışanlarının üzerlerine kurdukları şirketlerle Büyükşehir Belediyesi iştirakleri olan Medya AŞ, Kültür AŞ'nin hizmet alımı nitelikli işlerine yüksek fiyatlı teklifler vererek sonuç fiyatı kendilerinin belirlemesi suretiyle ederlerinin çok üzerinde işler aldıkları, aldıkları işlerin bir çoğunun tamamlanmadıkları, bir kısmının ise hayali işler olduğu, naylon fatura düzenlemek suretiyle akladıkları paraları kişisel zenginleşmelerinin yanı sıra suç örgütünün faaliyetleri doğrultusunca kullandıkları anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, şüphelilerin İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde elde ederek örgütün devamlılığı için kullandıkları, Medya AŞ, Kültür AŞ, KİPTAŞ, İSFALT firmalarından ihale alan örgüt üyelerinin belediyeden aldıkları ilk avans ödemeleriyle ya İmamoğlu'na ait inşaatlara para aktardıkları ya da şirketlerine mal devri yaptıklarının anlaşıldığı kaydedildi.
Büyükşehir Belediyesinden açık ihaleler neticesinde iş alan iş adamlarının ödemelerinin yapılmadığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:
"Tehdit yoluyla elden temin edilen paralar sonrasında ödemelerin yapıldığı, halihazırda aktif olan birçok iş yerinden rüşvet talep edildiği, kabul etmeyen mağdurlar hakkında belediye encümenlerinden aldırılan kararla zorla para alınmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Şüphelilerin, 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarıyla elde ettikleri gayrimenkulleri örgüt kasası olarak kullanılan iş adamlarının üzerine alındığı MASAK raporları, vergi uzman incelemeleri, tanık beyanları ve diğer delillerle tespit edilmiştir.
Bu kapsamda suç örgütü elebaşı olduğu belirlenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ile örgüt yöneticisi konumunda bulunan şüpheliler Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Ertan ve bu şüphelilerle bağlantılı 95 şüpheli olmak üzere toplamda 100 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir."
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ŞAHAN SAĞLIK KONTROLÜNDE GEÇTİ
CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sağlık kontrolüne getirildi.
İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK YASAK
ŞİŞLİ VE BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması başlatıldı. Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.
Aralarında gazeteci ve iş adamlarının da bulunduğu 106 gözaltı kararı verilen operasyonun, Medya A.Ş'deki ihaleler ve PKK ile CHP arasında yapılan Kent uzlaşısı ile ilgili olduğu kaydedildi.
Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da var.
Şahan'ın yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gözaltına alındı.
"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İMAMOĞLU"
Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun hakkında başlatılan soruşturma hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu satırlara yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün başta İstanbul olmak üzere metropol illerde etkinliklerinin arttırılması amacıyla fiilen 31.03.2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde hayata geçirdiği kent uzlaşısı faaliyetiyle ilgili olarak terör örgütü yöneticilerinden CUMA (K) Cemil BAYIK ve HÜSEYİN AVAREŞ (K) Mustafa KARASU'nun söz konusu seçim öncesinde görüş ve talimatlarını terör örgütüne müzahir medya aracılığıyla ilettiği,
İstanbul yerel seçimleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kent uzlaşısı temelinde terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi (HDK) çatı yapılanmasıyla ittifak yapıldığına dair tespitlerin terör örgütüne müzahir medya tarafından duyurulduğu, İstanbul ili yerel seçimleri öncesi ittifak yaptığı tespit edilen HDK yapılanmasının Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının raporlarına göre Yargıtay tarafından terör örgütünün çatı yapılanması olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK)'nın benzeri ve terör örgütünün TBMM'ye alternatif meclis niteliğinde olduğu, bu tespite binaen başta ilimiz olmak üzere birçok ilde HDK mensuplarına yönelik eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemlerini tatbik edildiği, soruşturmaların gerçekleştirildiği ve halen devam ettiği,
Ayrıca belirtilen tespitler üzerine CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcıları incelendiğinde bir kısmının terör örgütü ile iltisakları bulunduğu ve 31.03.2024 tarihli yerel seçimden yalnızca birkaç gün önce CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları, bugüne kadar İstanbul ili muhtelif ilçelerinde CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ile 8 İBB meclis üyesi olmak üzere toplam 10unun HDK verilerinde geçtiği ve örgüt mensupları olduklarının tespiti ile soruşturmalarımız kapsamında gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları, bu şahıslar dışında 8 belediye meclis üyesinin HDK haricinde terör örgütüne dair başkaca irtibatlarına binaen soruşturmalarımız kapsamında tutuklandıkları, bu zamana kadar anlatılan şekilde 18 terör örgütü mensubu meclis üyesinin tutuklandığı, geri kalan şüphelilere ilişkin soruşturma işlemlerine devam edildiği,
Soruşturma kapsamında elde olunan bilgi ve belgelere göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir POLAT, Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem ŞAHAN, Reform Enstitüsü başkanı Mehmet Ali ÇALIŞKAN, PKK/KCK terör örgütünün ideolojik alan yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen firari şüpheli A.B., A.B.'nin sahibi olduğu SPECTRUM HOUSE çalışanı H.A. (2018 yılında terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarılması hususunda tespit bulunan) ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru ÖZDEMİR'in iştirak halinde "Kent Uzlaşısı" faaliyetinin içerisinde yer aldıkları, yine İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları/ sempatizanlarının işe alındığı, şüpheli Ekrem İMAMOĞLU'nun diğer şüphelilerle birlikte yerel seçimlerde, belediye meclis üyesi listelerinin kendisinin onayıyla belirlenmesi de nazara alındığında terör örgütünün yönetimince de ifade edilen metropollerde etkinliğinin arttırılması amacını taşıyan kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmakla adı geçen (7) şüpheli hakkında 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icrası amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir.
İMAMOĞLU SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLDÜ
İBB'ye yönelik başlatılan 2 ayrı yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu sağlık kontrolüne götürüldü.
MURAT ONGUN GÖZALTINDA
İBB Başkanı İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun gözaltına alındı.
İMAMOĞLU'NUN EVİNDE ARAMA
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konutunda arama yapıldığı öğrenildi. İmmaoğlu'nun Sarıyer'de bulunan konutunun çevresinde çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç İmamoğlu'nun konutunun önünde haber nöbetinde. Kılıç'ın bölgeden aktardığı bilgilere göre; 2 ayrı operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada 105 şüpheli için gözaltı kararı alındığını bildirdi.
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