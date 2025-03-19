Canlı yayında itiraf! CHP’li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önceden tasarladık

(Foto: ahaber.com.tr)

"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ"

Ekrem İmamoğlu'nun çıkar sağlamak için suç örgütü kurduğunu, örgütün iş insanlarını para vermeye zorladığını, rüşvet, belediye ihalelerindeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı açıkladı. Açıklamada İmamoğlu "Suç örgütü lideri" olarak tanımlandı.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMADA İMAMOĞLU İNŞAAT'A EL KONULDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sebep olan İBB'deki yolsuzluk tam 560 Milyar TL olduğu bildirildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında elde edilen MASAK raporu uyarınca, Ekrem İmamoğlu'nun da ortağı olduğu 'İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne' Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konuldu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Halk TV'de canlı yayına katılan CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tek aday olarak gireceği ön seçime ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

(Foto: AA)

"TASARLADIK"

Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından daha önce haberdar olduklarını ve İmamoğlu'nun bu soruşturmalardan kurtulması için ön seçimi tasarladıklarını söyledi.

Tanrıkulu şu ifadeleri kullandı: CHP'li olmayan ama bu düzenden rahatsız olan herkese (23 Mart) Pazar günü 81 ilde oy kullanılacak yerlerde, ilçe merkezlerinin önünde bir selam verin geçin kardeşim. Bunun gibi bir sivil itaatsizlik ve demokratik eylem biçimi olamaz. Önceden bunu da tasarladık zaten. Bu amaçla yapıyoruz ön seçimi aynı zamanda. Adayımızı o nedenle, daha seçim süreci belli olmadan ortaya çıkarıyoruz

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri ortaya çıktı.