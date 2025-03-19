Aslı Baykal’dan İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonla ilgili flaş yorum

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra soruşturma kapsamında 100'den fazla isim de gözaltına alındı. (DHA)

"BU SORUŞTURMALAR TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIMLAR"

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

"CHP TAKVİM BELİRLEYİP KURULTAY YAPMALI"

Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.