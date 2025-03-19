Aslı Baykal'dan İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonla ilgili flaş yorum
İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi gözaltına alınırken; CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Türk adaletine güvenmek gerektiğini vurgulayan Baykal, 'Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında aralarında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. İmamoğlu hakkında suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma gibi eylemlere karıştığı; ayrıca "kent uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle suçlama yapıldı.
TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIM
Soruşturmanın ardından Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan da açıklama geldi. Soruşturma ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar." ifadelerini kullandı. Türk adaletine güvenmek gerektiğini vurgulayan Baykal, "Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek." dedi.
Aslı Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Bugünkü gözaltılar üst üste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil.
"BU SORUŞTURMALAR TEMİZ SİYASET İÇİN BÜYÜK ADIMLAR"
Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.
"CHP TAKVİM BELİRLEYİP KURULTAY YAPMALI"
Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.
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