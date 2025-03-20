CHP’li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından önceden haberdar olduklarını itiraf etti. "Önceden bunu da tasarladık zaten" ve "Adayımızı o nedenle daha seçim süreci belli olmadan çıkardık" sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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