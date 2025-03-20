20 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP'li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık
CHP’li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık

CHP'li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2025 00:06
Güncelleme:20.03.2025 00:14
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir programda Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarından önceden haberdar olduklarını itiraf etti. "Önceden bunu da tasarladık zaten" ve "Adayımızı o nedenle daha seçim süreci belli olmadan çıkardık" sözleri gündeme bomba gibi düştü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık
CHP’li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık
CHP'li Sezgin Tanrıkulu ağzından kaçırdı: Daha önce tasarladık
MİT Başkanı Kalın, ODTÜ’de öğrencilerle iftar yaptı!
MİT Başkanı Kalın, ODTÜ’de öğrencilerle iftar yaptı!
İmamoğlu’nun şirketine el konuldu!
İmamoğlu'nun şirketine el konuldu!
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde!
Başkan Erdoğan'dan iftar sofrasında çiftçilere müjde!
İmamoğlu serbest bırakılamaz
"İmamoğlu serbest bırakılamaz"
Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!
"Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!"
CHP’nin kürsü işgaline AK Parti’den tepki!
CHP'nin kürsü işgaline AK Parti'den tepki!
Meclis’te yeniden provokasyon! CHP’den ’İmamoğlu’ tepkisi
Meclis'te yeniden provokasyon! CHP'den 'İmamoğlu' tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun evinde
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun evinde
İBB’de yolsuzluk nasıl yapıldı?
İBB'de yolsuzluk nasıl yapıldı?
Daha Fazla Video Göster