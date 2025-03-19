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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Hamas üyesi Hayye ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.03.2025 00:00 Güncelleme: 20.03.2025 00:01
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Hamas üyesi Hayye ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Hamas üyesi Hayye ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Hamas üyesi Hayye ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Hamas üyesi Hayye ile telefonda görüştü
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