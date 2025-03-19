19 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüleri!

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2025 21:21
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibinden birçok isim gözaltına alındı. "İhaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan İmamoğlu’nun ilk görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
Başkan Erdoğan’dan iftar sofrasında çiftçilere müjde!
Başkan Erdoğan'dan iftar sofrasında çiftçilere müjde!
İmamoğlu serbest bırakılamaz
"İmamoğlu serbest bırakılamaz"
Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!
"Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam!"
CHP’nin kürsü işgaline AK Parti’den tepki!
CHP'nin kürsü işgaline AK Parti'den tepki!
Meclis’te yeniden provokasyon! CHP’den ’İmamoğlu’ tepkisi
Meclis'te yeniden provokasyon! CHP'den 'İmamoğlu' tepkisi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun evinde
Kılıçdaroğlu İmamoğlu’nun evinde
İBB’de yolsuzluk nasıl yapıldı?
İBB'de yolsuzluk nasıl yapıldı?
Meclis çalışmalarına yarın devam edecek
Meclis çalışmalarına yarın devam edecek
CHP’li vekiller TBMM’de kürsüyü işgal etti
CHP’li vekiller TBMM’de kürsüyü işgal etti
Naylon fatura ile para mı akladılar?
Naylon fatura ile para mı akladılar?
Daha Fazla Video Göster