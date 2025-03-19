19 Mart 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltındaki ilk görüntüleri!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve ekibinden birçok isim gözaltına alındı. "İhaleye fesat karıştırma", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlamalarıyla gözaltına alınan İmamoğlu’nun ilk görüntüleri ortaya çıktı. İşte o anlar...