Avrupa Konseyi’nden Ekrem İmamoğlu’na kalkan! Türk yargısını hedef aldılar

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AVRUPA KONSEYİ'NDEN EKREM İMAMOĞLU'NA KALKAN! TÜRK YARGISINI HEDEF ALDILAR

Avrupa Konseyi'nden Türk yargısını alçakça hedef alan peş peşe açıklamalar geldi.

Avrupa Birliği Konseyi, İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararını şiddetle kınadığını vurguladı. Konseyden yapılan açıklamada, "Demokratik yollarla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana adaylarından biri olarak görülen bir siyasi figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıyan bu gözaltı kararını şiddetle kınıyoruz" denildi.

CHP ön seçimi ile İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine de değinen AB Konseyi açıklamasında, "Bu gözaltı, İmamoğlu'nun partisi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesinden birkaç gün önce gerçekleştiği ve İstanbul Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayları için şartlardan biri olan diplomasını iptal etme kararını takip ettiği için özellikle kınıyoruz," ifadelerine yer verildi.

BİR SKANDAL AÇIKLAMADA AVRUPA YEŞİLLER PARTİSİ'NDEN

Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanları Vula Tsetsi ve Ciaran Cuffe tarafından da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan Cuffe, "Erdoğan yargı bağımsızlığını erozyona uğrattığını" ifade eden Avrupalı Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi, "Erdoğan'ın siyasi muhalifleri hedef alması, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak isteyen hiçbir ülkede kabul edilemez. Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz," dedi.

GAZZE'DEKİ ZULMÜ UNUTAN AVRUPA KONSEYİ İMAMOĞLU İÇİN TOPLANACAK

Öte yandan Gazze'deki zulmü unutan Avrupa Konseyi'nin İmamoğlu için toplanacağı bildirildi. Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimler kongresinden yapılan açıklamada, bu hareketin "siyasi bir figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıdığı" belirtilerek, kongrenin konuyu önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda gündeme getireceği ifade edildi.