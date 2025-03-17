İmamoğlu'nun "şaibeli" diplomasında flaş gelişme! İlk kez A Haber'de açıklandı: O isim ifade verecek

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İMAMOĞLU ÜCRET İLE KAYIT YAPTIRDI

Tozan, 1993'e kadar Amerika'daki SoutheasternÜniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, GAÜ, ABD'deki üniversite ile bağını kesip bağımsız bir üniversite olunca 1993'te YÖK tarafından tanındığını söyledi ve "Böylelikle GAÜ'nün Amerika ile bir ilgisi kalmayınca ben de aynı yıl GAÜ'den ayrıldım" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptığını da doğrulayan GAÜ kurucusu Özalp Tozan sözlerini şöyle sürdürdü:

SADECE SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILDI

Ekrem İmamoğlu ve diğer öğrenciler ücretini yatırıp okula kaydını yaptırırdı. Bunun için bir sınav sonuç belgesi istenmedi ya da yeni bir sınava tabi tutmadık. Yalnızca o dönem bizim iç kararımız olarak öğrencilerin İngilizce durumlarını görebilmek için İngilizce seviye tespit sınavı yapardık, Ekrem İmamoğlu'na da seviye sınavı yaptık.