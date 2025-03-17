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İmamoğlu'nun "şaibeli" diplomasında flaş gelişme! İlk kez A Haber'de açıklandı: O isim ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.03.2025 02:18 Güncelleme: 17.03.2025 02:36
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İmamoğlu’nun şaibeli diplomasında flaş gelişme! İlk kez A Haber’de açıklandı: O isim ifade verecek

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına ilişkin soruşturma sürerken söz konusu Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan geçtiğimiz günlerde önemli açıklamada bulunmuştu. Tozalp, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK’ün üniversiteyi tanımadığını doğrulamış ve kayıtların da sınavsız yapıldığını belirtmişti. A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuya ilişkin flaş gelişmeyi ilk kez duyurdu. Karaman, İmamoğlu'na savcılık ifadesinde de sorulan isim Ozalp Tozalp'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek ifade vereceğini duyurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden (GAÜ) İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne 1990 yılında yaptığı yatay geçişe ilişkin "usulsüzlük" iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

SKANDALDA GELİŞME! O İSİM İFADE VERECEK

Konuya ilişkin Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) kurucusu Özalp Tozan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçiş başvurusunda referans olarak gösterilmişti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan- Fotoğraf- A Haber ArşivGirne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan- Fotoğraf- A Haber Arşiv

YÖK GAÜ'YÜ 1993 YILINDA TANIDI

Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi'ne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptırdığını doğrulamış ve 1985'te ABD'deki bir üniversiteye bağlı olarak kurdukları Girne Amerikan Üniversitesi'nin İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde YÖK'ün tanımadığını, ancak bağımsız bir üniversite olduğu 1993'ten itibaren tanındığını söylemişti.

YÖK’ün Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında tanınırlık için yaptığı başvuruyu reddettiği belge- Fotoğraf A Haber ArşivYÖK’ün Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1991 yılında tanınırlık için yaptığı başvuruyu reddettiği belge- Fotoğraf A Haber Arşiv

Sabah Gazetesi'nden Yusuf Özdemir'e konuşan Özalp Tozan, bazı basın yayın kuruluşlarında yazıldığı gibi soy isminin Tazan değil Tozan olduğunu ve yanlış olarak belirtilen Girne Amerikan Üniversitesi'nin kayıt organizatörü de değil aksine Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu direktörü ve eski ortağı olduğunu belirterek "1985'te Amerika'daki Southeastem Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyetlerimize başladık. Amerika'daki Southeastern Üniversitesi, YÖK tarafından tanınıyordu ancak o üniversiteye ait aynı diplomayı veren Girne Amerikan Üniversitesi tanınmıyordu" dedi.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

İMAMOĞLU ÜCRET İLE KAYIT YAPTIRDI

Tozan, 1993'e kadar Amerika'daki SoutheasternÜniversitesi'nin Kıbrıs'taki kampüsü olarak faaliyet gösterdiklerini belirterek, GAÜ, ABD'deki üniversite ile bağını kesip bağımsız bir üniversite olunca 1993'te YÖK tarafından tanındığını söyledi ve "Böylelikle GAÜ'nün Amerika ile bir ilgisi kalmayınca ben de aynı yıl GAÜ'den ayrıldım" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun 1988'de Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümüne ücret karşılığında sınavsız kayıt yaptığını da doğrulayan GAÜ kurucusu Özalp Tozan sözlerini şöyle sürdürdü:

SADECE SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILDI

Ekrem İmamoğlu ve diğer öğrenciler ücretini yatırıp okula kaydını yaptırırdı. Bunun için bir sınav sonuç belgesi istenmedi ya da yeni bir sınava tabi tutmadık. Yalnızca o dönem bizim iç kararımız olarak öğrencilerin İngilizce durumlarını görebilmek için İngilizce seviye tespit sınavı yapardık, Ekrem İmamoğlu'na da seviye sınavı yaptık.

İmamoğlu’nun şaibeli diplomasında flaş gelişme! İlk kez A Haber’de açıklandı: O isim ifade verecek

İLK KEZ A HABER'DE AÇIKLADI: ÖZALP TOZAN İFADE VERECEK

İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yaşanan bu gelişmeler A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Programda Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman flaş bir gelişmeyi duyurdu.

Karaman, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu Özalp Tozan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a ifade vermeye geleceğini aktardı.

İmamoğlu’nun şaibeli diplomasında flaş gelişme! İlk kez A Haber’de açıklandı: O isim ifade verecek

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman: Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu Özalp Tozan, bu İmamoğlu'na savcılık ifadesinde sorulan bir isim. Sabah Gazetesi kendisine ulaştı. YÖK'ün o dönemde 90 yılında üniversitelerini tanımadığını doğruladı. İmamoğlu'nu yalnızca parayla sınavsız Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Özalp Tozan'ı ifadeye çağırdı. Yarın ya da öbür gün İstanbul'a gelip ifade verecek.

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