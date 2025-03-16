Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: İşte Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısı

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"873 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"

Yılmaz, Suriye'nin uzun süre diktatörlük sürecinin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek, "Türkiye'nin de güçlü desteğiyle Suriyeli kardeşlerimize, hangi mezhepten olursa olsun, hangi etnik gruptan, hangi dinden olursa olsun, tüm Suriyelileri kapsayan bir anlayış içinde istikrarlı, güçlü, müreffeh bir Suriye inşa edilecektir. Bunun olmasıyla birlikte burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz de gönüllü ve onurlu bir şekilde uygun bir ortam geliştikçe ülkelerine döneceklerdir. Nitekim dönemlerde var. Son dönemlerde bir miktar daha hızlandı ama genel rakama baktığınızda 873 bin kişi geri dönmüş ülkesine. Suriye güçlendikçe ekonomisi geliştikçe bu geri dönüşlerde hızlanmış olacaktır. Ama her zaman söylüyoruz gönüllü, onurlu bir geri dönüş. Bizim medeniyetimize, bizim zihniyetimize, ırkçı anlayışla yabancı düşmanlığı Batı'daki aşırı faşizan hareketlerde gördüğümüz hastalıklı, yabancı düşmanlığı bizim medeniyetimizde hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacak" diye konuştu.