Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: İşte Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tek haneli enflasyon hedefine ulaşılacağını ve halkın refahının artırılacağını vurgulayarak, “Enflasyon düştükçe çok daha sağlam bir zeminde, sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelirimizi toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi. Öte yandan Yılmaz, 8 Aralık tarihinden bu yana 873 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin 22 yılda her alanda ileriye gittiğini belirterek, "Enerjisini ve vaktini iç mücadelelere harcayan vesayetçi zihniyetlerin boyunduruğunda olan bir Türkiye'den bölgesinde lider, kalkınan bir Türkiye'ye, dünyada söz sahibi bir ülke konumuna yükseldik. Bu altyapıyla, bu 22 yılda inşa ettiğimiz temellerle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolarla yolumuza devam ediyoruz. Yol haritalarımızı, planımızı programımızı adım adım hayata geçirecek, uygun bir ortamı, zemini hep birlikte büyük çabalarla oluşturmuş durumdayız. Milletimizin teveccühü sayesinde, her seçimde siyasi istikrar ortamını pekiştirerek bugünlere geldik. Türkiye'de AK Parti'nin hizmetlerinden yoksul bıraktığımız tek bir karış toprağımız, tek bir ilçemiz, beldemiz söz konusu değil. Bize oy versin vermesin, biz bütün vatandaşlarımıza aynı nazarla bakıyoruz ve hepsine de hizmet vermek için gece gündüz koşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
"HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON"
Türkiye'deki ekonominin temel sorununun 'enflasyon' olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşımızın derdi neyse bizim de derdimiz odur. Vatandaşımızın önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Böyle bir zihniyetimiz var AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak. Dolayısıyla şu anda temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Bu çerçevede geçen yılın ortalarından itibaren düşüş trendi başladı. Mayıs ayında 75'lere kadar yükselmişti enflasyon geçen yıl mayıs ayında. Haziranla birlikte dezenflasyon dediğimiz enflasyon oranlarındaki düşüş süreci başladı. Enflasyon oranı, bu yılın şubat ayı itibarıyla yüzde 39'a gerilemiş oldu. Önümüzdeki dönemde göreceksiniz adım adım aşağılara doğru inmeye devam edecek. Kararlı bir şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Önce bu yıl sonuna doğru 20'li rakamları göreceğiz. Daha sonra orta vadede de hedefimiz, yeniden tek haneli enflasyon. Bunu başardık, yeniden başaracağız" dedi.
"HALKIMIZIN REFAHINI ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Dengeli büyüme yaklaşımıyla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerini de hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Dünyanın, bölgemizin zor dönemine rağmen, enflasyonla mücadele ettiğimiz bir döneme rağmen geçen yılı yine yüzde 3,2 büyümeyle, ciddi bir istihdam artışıyla kapatmış olduk. Enflasyon düştükçe çok daha sağlam bir zeminde, sürdürülebilir, istikrarlı bir şekilde büyümeye ve gelirimizi toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. AK Parti her zaman güçlü bir sosyal politikayla ülkeye hizmet etmiştir. Önümüzdeki dönemde de aynı zihniyetle devam edeceğiz. Sağlam temeller üzerinde vatandaşımıza kalıcı refah artışı sağlayacağız. Başkalarının yaptığı gibi aldatıcı vaatler, aldatıcı icraatlarla değil kalıcı bir şekilde halkımızın refahını arttırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"873 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ"
Yılmaz, Suriye'nin uzun süre diktatörlük sürecinin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ederek, "Türkiye'nin de güçlü desteğiyle Suriyeli kardeşlerimize, hangi mezhepten olursa olsun, hangi etnik gruptan, hangi dinden olursa olsun, tüm Suriyelileri kapsayan bir anlayış içinde istikrarlı, güçlü, müreffeh bir Suriye inşa edilecektir. Bunun olmasıyla birlikte burada yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz de gönüllü ve onurlu bir şekilde uygun bir ortam geliştikçe ülkelerine döneceklerdir. Nitekim dönemlerde var. Son dönemlerde bir miktar daha hızlandı ama genel rakama baktığınızda 873 bin kişi geri dönmüş ülkesine. Suriye güçlendikçe ekonomisi geliştikçe bu geri dönüşlerde hızlanmış olacaktır. Ama her zaman söylüyoruz gönüllü, onurlu bir geri dönüş. Bizim medeniyetimize, bizim zihniyetimize, ırkçı anlayışla yabancı düşmanlığı Batı'daki aşırı faşizan hareketlerde gördüğümüz hastalıklı, yabancı düşmanlığı bizim medeniyetimizde hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle olmayacak" diye konuştu.
"FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Yılmaz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda da Türkiye'nin barıştan ve istikrardan yana olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin barış sürecinde çok kıymetli bir konuma sahip olduğunu aktardı. Gazze'de devam eden İsrail katliamına yönelik ise Yılmaz, "Çok şükür Türkiye insani yardımlardan, diplomasiye, ticaretin kısıtlanmasından, görünür görünmez birçok inisiyatife varıncaya kadar her konuda Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bundan sonra da iki devletin kalıcı bir siyasi çözüm oluşuncaya kadar Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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