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İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında gelişme! O isim ifade verecek

İmamoğlu'nun usulsüz diploma skandalında gelişme! O isim ifade verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 02:36
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması ilişkin gelişmeler ele alındı. Programda Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman flaş bir gelişmeyi duyurdu. Karaman, Girne Amerikan Üniversitesi Kurucusu Özalp Tozan'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını ve önümüzdeki günlerde İstanbul'a ifade vermeye geleceğini açıkladı.
İmamoğlu’nun usulsüz diploma skandalında gelişme! O isim ifade verecek
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