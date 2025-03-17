Balıkesir’de CHP’li belediyeden binlerce kişiyi susuz bırakan skandal

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi (A Haber arşiv)

Yaşanan skandalların ardından CHP'li belediye AK Parti döneminde 90 milyon TL'ye ihaleye çıkılan iş için belediye meclisinden 200 milyonluk kredi borçlanma yetkisi aldı. Böylece sorunun çözülmesi hem 11 ay gecikmiş oldu hem de maliyeti 110 milyon TL arttı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Yasin Sağay, "Çağış Kampüsü'ndeki sorunu çözmek için gereken finans kaynağını bulmuştuk. O dönemde İller Bankası'ndan kredi alınacaktı. Biz içme suyu hattı inşaatıyla ilgili ihaleyi yapmıştık, Ahmet Akın gelince tüm ihaleleri iptal etti. O zaman 90 milyon liraya mal olacak iş, şimdi 200 milyon lirayı buldu." dedi.