Balıkesir'de CHP'li belediyeden binlerce kişiyi susuz bırakan skandal
Balıkesir'deki KYK yurdundan kalan 5 bin 500 öğrenci CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti döneminde kaynağı bulunan ve 90 milyon liraya yapılacak olan ihaleyi iptal etmesi nedeniyle susuz kaldı. CHP'li başkan 90 milyon TL'ye çözülecek sorun için şimdi de belediye meclisinden 200 milyon liralık kredi yetkisi istedi.
Balıkesir'de üniversitenin Çağış Kampüsü'nün de bulunduğu alandaki 20 kilometrelik su hattı, artan nüfus ve altyapı eksikliklerinden dolayı yükü taşıyamaz hale geldi. Hatlarda yaşanan sıkıntıları çözmek için önceki dönemde görev yapan AK Partili Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi, 2024'te yapılan yerel seçimleri öncesi gerekli kaynağı sağlayarak ihaleye çıktı. Ancak seçimlerin ardından göreve gelen CHP'li Ahmet Akın'ın ilk icraatlerinden biri bu ihaleyi iptal etmek oldu.
11 AY GECİKTİ MALİYETİ 110 MİLYON DAHA ARTTI
Sabah'ın haberine göre seçimlerin ardından çözülemeyen sorun daha da arttı. Kesintilerden bıkan KYK yurdundaki 5 bin 500 öğrenci geçtiğimiz günlerde akmayan sular nedeniyle protesto düzenledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve BASKİ ise sorunun kökten çözümü yerine kesintilerin nedeni olarak üniversitenin depolarını ve pompalarını gösterdi.
Yaşanan skandalların ardından CHP'li belediye AK Parti döneminde 90 milyon TL'ye ihaleye çıkılan iş için belediye meclisinden 200 milyonluk kredi borçlanma yetkisi aldı. Böylece sorunun çözülmesi hem 11 ay gecikmiş oldu hem de maliyeti 110 milyon TL arttı.
AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekili Yasin Sağay, "Çağış Kampüsü'ndeki sorunu çözmek için gereken finans kaynağını bulmuştuk. O dönemde İller Bankası'ndan kredi alınacaktı. Biz içme suyu hattı inşaatıyla ilgili ihaleyi yapmıştık, Ahmet Akın gelince tüm ihaleleri iptal etti. O zaman 90 milyon liraya mal olacak iş, şimdi 200 milyon lirayı buldu." dedi.
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