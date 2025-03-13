Rusya-Ukrayna ateşkesi tehlikede: Kursk’ta neler oluyor?
Kamuflajlı kıyafetiyle Kursk bölgesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes önerilerine rağmen bölgedeki askeri operasyonları sürdürme kararı aldı. Harekatların devam etmesi, Kursk’un stratejik önemi hakkında soru işaretleri yaratırken, konuya ilişkin A Haber'deki 'Arka Plan' programında Banu El’in konuğu olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, bölgenin neden kritik olduğunu detaylarıyla anlattı.
ABD'nin desteğiyle Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük ateşkes önerisi gündeme gelirken, Kremlin'in bu teklife vereceği yanıt merak konusu. Ancak Putin'in tutumu belirsizliğini korurken, Kursk bölgesinde başlayan askeri hareketlilik dikkat çekti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri oluştururken, Dr. Eray Güçlüer de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CEPHE HATTINDA NELER OLUYOR?
Güçlüer, ateşkes talebinden iki gün önce Ukrayna'nın Moskova'ya büyük bir drone saldırısı düzenlediğini ve Rusya'nın buna misilleme olarak harekete geçtiğini belirtti. Güçlüer, "Bölgedeki stratejik ordu ihtiyatının Kursk'un yaklaşık 150 kilometre doğusunda bulunduğunu söylemiştim. Rus tank tümenleri buradan giriş yaptı ve son birkaç gündür Kursk bölgesinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Buna karşılık Ukrayna da bir karşı saldırı gerçekleştirdi. Şu an durum oldukça kritik!" diye konuştu.
Bu noktada ABD'nin tutumuna dikkat çeken Güçlüer, Kursk'taki askeri operasyonların başlamasıyla ABD'nin devreye girmek zorunda kaldığını ifade etti. Güçlüer, "ABD'nin Zelenski ile yaşadığı gerilim sonrası askeri yardımları rafa kaldırdığı biliniyor. Ancak Rusya'nın Kursk hamlesinden sonra ABD bir bakıma geri adım attı" dedi.
"KURSK DÜŞERSE, RUSYA BATI SINIRINA DAYANIR"
ABD'nin bu ani tutum değişikliğinin nedenini açıklayan Güçlüer, "Eğer Rusların Kursk'taki karşı taarruzu cephe hattıyla birleşirse (Kursk'un 150 kilometre doğusu), genel bir karşı saldırıya dönüşebilir. Bu durumda, Dinyeper'e kadar olan cephe yarılır ve Ruslar soluğu Polonya sınırında alır. İşte tam da bu yüzden Polonya Devlet Başkanı Türkiye'ye geldi" dedi.
Güçlüer, Rusların Batı sınırına dayanması durumunda Batılı ülkelerin ABD ile olan ilişkilerinin dostane çerçeveden çıkıp, düşmanca bir noktaya evrilebileceğini vurguladı.
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