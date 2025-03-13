Rusya-Ukrayna ateşkesi tehlikede: Kursk’ta neler oluyor?

ABD'nin desteğiyle Rusya ve Ukrayna arasında 30 günlük ateşkes önerisi gündeme gelirken, Kremlin'in bu teklife vereceği yanıt merak konusu. Ancak Putin'in tutumu belirsizliğini korurken, Kursk bölgesinde başlayan askeri hareketlilik dikkat çekti. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği konusunda soru işaretleri oluştururken, Dr. Eray Güçlüer de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CEPHE HATTINDA NELER OLUYOR?

Güçlüer, ateşkes talebinden iki gün önce Ukrayna'nın Moskova'ya büyük bir drone saldırısı düzenlediğini ve Rusya'nın buna misilleme olarak harekete geçtiğini belirtti. Güçlüer, "Bölgedeki stratejik ordu ihtiyatının Kursk'un yaklaşık 150 kilometre doğusunda bulunduğunu söylemiştim. Rus tank tümenleri buradan giriş yaptı ve son birkaç gündür Kursk bölgesinde yoğun hareketlilik yaşanıyor. Buna karşılık Ukrayna da bir karşı saldırı gerçekleştirdi. Şu an durum oldukça kritik!" diye konuştu.