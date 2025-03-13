ABB Başkanından İmamoğlu'na "adaylık" tepkisi! "Kimsenin yedeği değilim" | Mansur Yavaş'tan "ben de varım" mesajı

Fotoğraf- A Haber Arşiv

YAVAŞ CEPHESİNDEN İMAMOĞLU'NA TEPKi: BENİM YOL HARİTAM VAR

Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, İmamoğlu'nun cumartesi günü gerçekleştireceği Ankara'da buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağını belirterek, Yavaş'ın "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." dediği aktarıldı.

Adaylık krizinde ABB Başkanının, siyasete yeni başlamadığını belirterek "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.