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ABB Başkanından İmamoğlu'na "adaylık" tepkisi! "Kimsenin yedeği değilim" | Mansur Yavaş'tan "ben de varım" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.03.2025 00:08 Güncelleme: 14.03.2025 00:15
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ABB Başkanından İmamoğlu’na adaylık tepkisi! Kimsenin yedeği değilim | Mansur Yavaş’tan ben de varım mesajı

Kaoslarla çalkalanan CHP'de skandalların ardı arkası kesilmezken bu kez de ön seçim krizi patlak verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanlığı aday belirleme süreci tartışmalarında İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerilim de tırmanıyor. CHP’nin 27 Şubat’ta düzenlediği ön seçim toplantısına Mansur Yavaş toplantıya katılmamıştı. Yavaş'tan bu kez dikkat çeken bir açıklama geldi. İmamoğlu'nu açıkça gönderme yapan Yavaş 'Siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Kimsenin yedeği değilim' dedi. Ankara'da İmamoğlu'nun programına katılmnayacağını belirten AB Başkanı 'Ekrem başkan yol arkadaşım ama kendi siyasi yol haritam var.' şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalı kurultay, İmamoğlu'nun "şaibeli" diploması derken İBB Başkanı ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki gerilim giderek artıyor.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

CHP'DE ÖN SEÇİM KRİZİ TIRMANIYOR

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerilimin tırmanmasıyla ikiliden ayrı ayrı açıklamalar gelmişti. İmamoğlu, adaylığını açıklarken Mansur Yavaş ise katıldığı bir açılış töreninde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruları yanıtlarken parti yönetiminin hayata geçirdiği ön seçimi tanımayacağının sinyallerini vermişti.

Fotoğraf- A Haber ArşivFotoğraf- A Haber Arşiv

YAVAŞ CEPHESİNDEN İMAMOĞLU'NA TEPKi: BENİM YOL HARİTAM VAR

Mansur Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Memduh Gültekin, İmamoğlu'nun cumartesi günü gerçekleştireceği Ankara'da buluşmasına Mansur Yavaş'ın katılmayacağını belirterek, Yavaş'ın "Parti bir karar aldı, buna saygı duyuyorum, dağınıklık görüntüsü vermeyeceğim. Cumartesi günkü toplantıya katılmayacağım, benim de kendi yol haritam var." dediği aktarıldı.

Adaylık krizinde ABB Başkanının, siyasete yeni başlamadığını belirterek "Bugüne kadar kimsenin kuyusunu kazmadım, ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başlamadım. Ben kimsenin yedeği değilim." dediği öğrenildi.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

YAVAŞ O TOPLANTIYA KATILMADI

Toplantıya Parti Meclisi üyeleri, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanları, Belediye Başkanları ve İl Başkanları katılmış ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'deki toplantıya katılım sağlamamıştı.Yavaş, İmamoğlu'nun toplantısı sürerken İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Siyaset Araştırmaları Merkezinin (SİYASAM) açılışına katılmıştı.

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ABB Başkanından İmamoğlu’na adaylık tepkisi! Kimsenin yedeği değilim | Mansur Yavaş’tan ben de varım mesajı ABB Başkanından İmamoğlu’na adaylık tepkisi! Kimsenin yedeği değilim | Mansur Yavaş’tan ben de varım mesajı ABB Başkanından İmamoğlu’na adaylık tepkisi! Kimsenin yedeği değilim | Mansur Yavaş’tan ben de varım mesajı
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