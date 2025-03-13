Bakan Yerlikaya’dan büyük ve güçlü Türkiye mesajı: Terör girdabı ortadan kalkacak

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MEZHEP FİTNECİLERİNE NET MESAJ!

Bakan Yerlikaya, Valilik ve Batman Belediyesince Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı. İftarın ardından konuşan Bakan Yerlikaya, bu kadim toprakların binlerce yıl, farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği coğrafya olduğunu ifade ederek, insanlık tarihine yön veren bu toprakların, kardeşlik mayasıyla şekillendiğini, sevginin, saygının ve hoşgörünün yurdu olduğunu belirtti.

"Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni yüzyıllardır aynı duaya 'amin' demiş, aynı kaderi paylaşmıştır. Aynı aşkla vatanına sahip çıkmış, aynı bayrak altında, ortak geçmişten ortak geleceğe birlikte yürümüştür." diyen Yerlikaya, köklü tarihin bunun en canlı tanığı, en yakın şahidi olduğunu vurguladı.

"AMACIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK"

Yerlikaya, "Malazgirt'te Alparslan'ın ordusunda bir olmuşuz. Çanakkale'de geçilmez bir duvar, Büyük Taarruz'da hızına yetişilemeyen fırtına olmuşuz. Cumhuriyet'in temelleri, etnik kökeni, dini veya mezhebi ne olursa olsun, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir ruhla atılmıştır. Ecdadımız, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin refahı için her türlü zorluğa birlikte göğüs germiş, bizlere eşsiz bir ülke ve miras bırakmıştır. " dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Hepimizin ortak vatanıdır. Emperyalist güçler, istedikleri kadar terörü maşa olarak kullanarak bizi birbirimizden ayrı düşürmeyi tezgahlasın, kanlı elleriyle Türkiye'yi zayıflatmak istesinler, galip gelen kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz oldu.