Bakan Yerlikaya'dan büyük ve güçlü Türkiye mesajı: Terör girdabı ortadan kalkacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin farklı etnik ve mezhepsel kimliklere sahip tüm vatandaşlarının ortak bir vatana sahip olduğunun vurgulayan Bakan Yerlikaya, Türki,ye'nin terör belasından kurtulacağını ifade ederek 'Hamdolsun, milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmak, 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirerek, büyük ve güçlü Türkiye'yi bir ve beraber olarak inşa etmektir.' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'da iftar programına katıldı. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin farklı etnik ve mezhepsel kimliklere sahip tüm vatandaşlarının ortak bir vatana sahip olduğunun altını çizdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hamdolsun, milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmaktır." dedi.
MEZHEP FİTNECİLERİNE NET MESAJ!
Bakan Yerlikaya, Valilik ve Batman Belediyesince Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde düzenlenen "Huzur ve Kardeşlik İftar Programı"na katıldı. İftarın ardından konuşan Bakan Yerlikaya, bu kadim toprakların binlerce yıl, farklı kimliklerin, kültürlerin, inançların bir arada yaşadığı, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği coğrafya olduğunu ifade ederek, insanlık tarihine yön veren bu toprakların, kardeşlik mayasıyla şekillendiğini, sevginin, saygının ve hoşgörünün yurdu olduğunu belirtti.
"Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni yüzyıllardır aynı duaya 'amin' demiş, aynı kaderi paylaşmıştır. Aynı aşkla vatanına sahip çıkmış, aynı bayrak altında, ortak geçmişten ortak geleceğe birlikte yürümüştür." diyen Yerlikaya, köklü tarihin bunun en canlı tanığı, en yakın şahidi olduğunu vurguladı.
"AMACIMIZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK"
Yerlikaya, "Malazgirt'te Alparslan'ın ordusunda bir olmuşuz. Çanakkale'de geçilmez bir duvar, Büyük Taarruz'da hızına yetişilemeyen fırtına olmuşuz. Cumhuriyet'in temelleri, etnik kökeni, dini veya mezhebi ne olursa olsun, farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir ruhla atılmıştır. Ecdadımız, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin refahı için her türlü zorluğa birlikte göğüs germiş, bizlere eşsiz bir ülke ve miras bırakmıştır. " dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti, Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Hepimizin ortak vatanıdır. Emperyalist güçler, istedikleri kadar terörü maşa olarak kullanarak bizi birbirimizden ayrı düşürmeyi tezgahlasın, kanlı elleriyle Türkiye'yi zayıflatmak istesinler, galip gelen kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz oldu.
Hamdolsun, milletimizin başına musallat olan terör, bir daha açılmamak üzere kapanıyor. Amacımız, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 40 yılı aşan bölücü terör girdabını ortadan kaldırmak, 'Terörsüz Türkiye' hedefini gerçekleştirerek, büyük ve güçlü Türkiye'yi bir ve beraber olarak inşa etmektir. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimizdir. Bu toprakları bize vatan kılan cevher kardeşliğimizde saklıdır. Kardeşlik sevdasıyla çarpan yüreğimiz, aziz milletimizin birliğini ve beraberliğini ebediyen yaşatacak, çağlardan çağlara nakşedecektir."
İftar programına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, MHP İl Başkanı Muhammet Arif Çetin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe ve belde belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.
Bakan Yerlikaya, iftar programının ardından bir şehit ailesini kent merkezindeki evinde ziyaret etti.
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