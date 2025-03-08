Rusya Kursk bölgesinde 3 yerleşim birimini geri aldığını açıkladı!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kursk bölgesindeki faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Bölgede, Rusya ve Ukrayna askerleri arasında çatışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda bölgedeki Viktorovka, Nikolayevka ve Staraya Soroçina yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 64 bin 580 asker, 386 tank, 298 piyade savaş aracı, 259 zırhlı personel taşıyıcısı ve 2 bin 144 zırhlı araç kaybettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Rus bölgeleri üzerinde Ukrayna'ya ait 31 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen ay Kursk bölgesinde 5 yerleşim birimini geri aldıklarını duyurmuştu.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy da daha önce yaptığı açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprakların yüzde 64'ünü geri aldıklarını belirtmişti.

Ukraynalı askerlerin, 6 Ağustos 2024'te Rus toprağı Kursk bölgesine girmesinin ardından iki ülke orduları arasında başlayan çatışmalar sürüyor.