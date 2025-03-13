Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Kursk Suca’da kontrol Rus ordusunda

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgiye uğramaya devam ettiği belirtildi.



Rus "Kuzey" grubu askeri birliklerinin, bölgede Ukrayna ordusunun kontrolündeki en büyük kent olan Suca'yı geri aldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Melovoy ve Podol yerleşim birimlerinin de kurtarıldığı aktarıldı.

PESKOV SON AŞAMAYA GELİNDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kursk ziyareti sırasında bölgenin Ukrayna askerlerinden temizlenmesine yönelik devam eden operasyonda son aşamaya girildiğine dair bilgi aldığını açıklamıştı.

Peskov, Sever Grubu Komutanlığı'nın ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan kurtarılmasına yönelik yürütülen operasyonunda son aşamaya girildiğine dair bilgi verdiğini aktarmıştı.

Peskov, "Putin, Kursk bölgesindeki komuta merkezlerinden birine yaptığı ziyarette Sever Grubu Komutanı ve Komutan Yardımcısının raporlarını dinledi. Komutanlar, Kursk bölgesinin militanlardan temizlenmesine yönelik operasyonun ilerleyişi ve operasyonun son aşamasına girildiği yönünde Başkomutan'ı bilgilendirdi" ifadelerini kullanmıştı.



PUTIN'İN ASKERİ ÜNİFORMALI ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın geçtiğimiz sene Ağustos ayında işgal ettiği Kursk bölgesine gerçekleştirdiği ilk ziyarette Rus birlikleri denetlemişti.

Ziyaret sırasında askeri üniforma giyen Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'dan bilgi almıştı.

Gerasimov, Putin'e Ukrayna birliklerinin kuşatıldığı bilgisini vererek 430 Ukraynalı askeri esir aldığını ifade etmişti. Putin, esir alınanların Rusya yasaları uyarınca terörist muamelesi görmeleri gerektiğini belirterek, Rus mahkemelerinde yargılanabileceklerini ve onlarca yıl hapis yatabileceklerini ifade etmişti.