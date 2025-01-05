Rusya'dan "Kursk" açıklaması: Ukrayna ilerleyişimizi durdurmak için karşı taarruz başlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 09.00 civarında, Rus askeri birliklerinin Kursk bölgesinde ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna ordusunun 2 tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattığı belirtildi.
Rus Kuzey askeri birlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiklerini duyurmuştu.
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