Rusya'dan "Kursk" açıklaması: Ukrayna ilerleyişimizi durdurmak için karşı taarruz başlattı

Rusya: Ukrayna, Kursk’ta ilerleyişimizi durdurmak için karşı taarruz başlattı (AA)

Rus Kuzey askeri birlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiklerini duyurmuştu.