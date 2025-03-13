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Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?

Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 22:52
Kamuflajlı kıyafeti ile Kurk bölgesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes kararından sonra da Kursk'a askeri operasyonları sürdürme kararı aldı. Harekatların sürmesi, bölgenin stratejik önemine ilişkin akıllarda soru işaretleri yaratırken konuya ilişkin A Haber'de Arka Plan programında Banu El'in konuğu olan Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Kursk bölgesinin neden önemli olduğunu bir bir anlattı.
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Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
Kurk bölgesi Rusya için neden önemli?
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