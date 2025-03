Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Tusk ile ortak basın toplantısında net mesaj: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır

(Foto: AA)

YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan: Savaşı bitirecek adımları görüştük. Önümüzdeki dönemde biz de Polonyalıya ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumda gündemimizin en ön sıralarında yer aldık. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayeti sarihtir. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.