Başkan Erdoğan’dan Polonya Başbakanı Tusk ile ortak basın toplantısında net mesaj: AB Türkiye’nin üyeliği ile güç kazanır

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Ticaret, yatırımlar, savunma alanında iş birliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyeler sahibiz. Bugün bunları kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir taatisinde bulunduk.