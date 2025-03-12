Başkan Erdoğan'dan Polonya Başbakanı Tusk ile ortak basın toplantısında net mesaj: AB Türkiye'nin üyeliği ile güç kazanır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Polonya Başbakanı Tusk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak 'Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.' dedi. Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşına da değinerek, 'Kalıcı barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Polonya Başbakanı Tusk ile ortak basın toplantısında konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...
Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.
Ticaret, yatırımlar, savunma alanında iş birliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyeler sahibiz. Bugün bunları kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir taatisinde bulunduk.
YENİ TİCARET HACMİ HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan: Savaşı bitirecek adımları görüştük. Önümüzdeki dönemde biz de Polonyalıya ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI
Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumda gündemimizin en ön sıralarında yer aldık. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayeti sarihtir. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
AB'YE TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEF
Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir.
Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye ile Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk gününden itibaren "barış" istediğini dile getiren Tusk, Suudi Arabistan'da yapılan görüşmelerin ilk aşamasının ülkesi tarafından "olumlu" karşılandığını belirtti.
Tusk, şu an Rusya'nın tutumunun merak edildiğine işaret ederek, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna) bu barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim." ifadesini kullandı.
Türkiye ile Polonya'nın savunma sanayisi alanında ortak olduğunu belirten Tusk, iki ülke arasındaki ilişkileri "2 çok güçlü partnerin işbirliği" olarak nitelendirdi.
Polonya Başbakanı Tusk: Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarın sağlanmasında Türkiye'nin rolü inkar edilemez
Polonya Cumhuriyeti Başbakanı Donald Tusk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı resmi törenle karşıladı.
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