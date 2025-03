İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan başıboş köpek sorunuyla mücadelede net mesaj: Ya toplanacak ya da gereken yapılacak

(Foto: AA)

"MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ GÖNDERDİM"

Konya'daki olayla ilgili mülkiye müfettişleri gönderdiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Konya'daki bu üzücü büyük acı olayda olduğu gibi daha önce Hakkari Yüksekova'da, daha önce işte diğer pek çok şehirde bu minval üzücü müessir olaylar olduğu zaman bakanınız olarak şunu yaptım: o günün sabahına müfettiş gönderdim. Tıpkı bugün sabah Konya Karatay ilçemize mülkiye müfettişleri gönderdiğim gibi. Onlara şunu söylüyorum. Gidin bakın. Gerçekten, gerçekten sokak hayvanlarının kanunun ruhuna uygun bir şekilde toplanması ve onların ıslah ve bakımlarıyla ilgili süreci yerine getiren bir duruş var mı, yok mu? Buna baktırıyorum. Bunu görmediğim zaman soruşturma izin veriyorum. Bundan sonra ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza söz veriyorum. 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanlığı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleri ile beraber biz bu sorumluluğumuzu kanunun bizden istediği, milletimizin çıkardığı bu kanunun gereğini yapmak zorunda. Hayvanları biz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Benim evimde üç tane kedim var. Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm. Hepsinde çip var. Biri dışarıya çıkıp kaçmaması, onlara sağlık, diğer bakım bunları yapmakla ilgili ödevimin bu kadar hassas olduğunu bilmiyordum ben. Can güvenliği, değerli arkadaşlarım, can güvenliği. Bugün huzur güvenlik toplantısı yapıyoruz biz Kars'ta. Birazdan paylaşacağım kişilere ve mal varlığına karşı organize suç örgütleri zehir tacirlerinden, göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden, suçlu suçluların hepsiyle mücadele ile ilgili bir günümüz bir günümüze uymayan, hep hayır yönünde, iyi yönde olay sayısını düşüren ve aydınlatma sayılarını yukarıya çıkaran bir duruş sergiliyoruz. Bunun izini takip ediyoruz. Dolayısıyla İçişleri Bakanınız olarak ben emrimdeki valilerimin hepsi aynı şekilde onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez, hepsi beraber oturacaklar ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında mezara gitmesin. Ekranları başında olan vatandaşlarımızdan bunu gönlümden geldiğince söylemek istedim. İlk basın açıklamamı Mart'ın 12'sinde yapacağım. Tespitlerimi yaptıktan sonra bu sayılarla ve bu gelişmelerin her ayın 12'sinden 12'sine sizlerle hem yazılı hem sözlü paylaşacağım. Bu noktada dilek, temenni, şikayetleri de 112'ye yapın."