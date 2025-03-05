TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Bu terör belası tarihin çöplüğüne atılacak

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ATILAN ADIMI OLUMLU GÖRÜYORUZ"

Güçlü bir Türkiye'nin var olmasının aynı zamanda güçlü bir bölgenin tesis edilmesi anlamında geldiğini belirterek, "Güçlü bir Türkiye'nin var olması için de iç kaleyi tahkim etmek birliğimizi ve beraberliğimizi tahkim ederek ileriye doğru yürümek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede İmralı'dan gelen çağrıyla birlikte Türkiye'de terörsüz Türkiye'nin oluşması noktasında atılan adımı olumlu ve fevkalade yararlı gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Kırk küsur yılımızı maalesef bizden çalan, binlerce insanımızın ölümüne neden olan trilyonlarca dolar Türkiye'nin ekonomik kaybına neden olan bu terör belası Allah'ın izniyle artık bir daha dirilmemek üzere tarihin çöplüğüne atılacak, geride bırakacak, bırakılacak birlik ve kardeşlik egemen olacaktır. Bunun için hep beraber iyi niyetle, samimiyetle şeffaf bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Artık bu ülkenin dağlarında, ovalarında bu ülkenin şehirlerinde, kasabalarında sadece kardeşlik türküleri çalınacak sadece birlik ve beraberlik içerisinde aynı istikamete insanlarımız yönelecektir. Ve inanın ki Türkiye'nin terörsüz Türkiye'yi sağlamasıyla birlikte bölgemizdeki ülkelerde de önemli bir şekilde barış, kardeşlik ve istikrar ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ BİRLİK BÖLGEMİZE BÜYÜK KAZANIMLAR SAĞLAYACAKTIR"

Kurtulmuş, Türkiye'deki barış ortamının çevre ülkeleri de yakın bir şekilde etkileyeceğini belirterek, "Bize bunu tarih de söylüyor. Bugünkü siyasi gelişmeler de söylüyor. Ümit ediyorum. Türkiye'de bu dirliğin birliğin sağlanması bölgemize çok büyük bir istikrar unsuru olarak büyük kazanımlar sağlayacaktır. Bu çerçevede inşallah en kısa sürede sonuç alınacak ve hiçbir provokasyona mahal vermeksizin ebedi kardeşliğimiz kıyamete kadar bu topraklarda bu coğrafyada devam edecektir. Ve bunun için güçlü Türkiye'nin sağlanabilmesi için iç kaleyi tahkim etmenin ötesinde her alanda güçlü Türkiye olmak için de birikimlerimizi ortaklaştırmak sepetlerimizdeki pamukları ortaya koymak, bilgi dağarcıklarımıza, tecrübemizde ne varsa bunları birleştirmek zorundayız. Türkiye'nin güçlü olması iç kaleyi tahkim etmek kadar ekonomide de güçlü olmasıyla alakalıdır. Artık bu anlamda Türkiye önüne çıkan fırsat belgelerini en iyi şekilde değerlendirdiği gibi artan bir hızla ekonomik işbirliklerini başta bölge ülkeleri olmak üzere bütün dostlarıyla arttırmak mecburiyetindedir" diye konuştu.

Programa Kurtulmuş'un yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ABB Başkanı Mansur Yavaş, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda davetli katıldı.