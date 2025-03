TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan net mesaj: Bu terör belası tarihin çöplüğüne atılacak

(Fotoğraf: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan programda bir konuşma yapan Kurtulmuş, ramazan ayının bütün insanlığa hayır, bereket, barış ve esenlik getirmesi temennisinde bulunarak, "Fevkalade önemli bir değişimin her alanda yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. İnsanlık tarihinin çok farklı alanlarda değişimi yaşadığı ender dönemlerden birisindeyiz. Ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden eğitime, ticaretten uluslararası ticarete kadar her alanda fevkalade büyük değişiklikler yaşıyoruz. Bu değişimler dünyanın sadece bir yerinde görülmediği gibi dünyanın sadece bir ya da birkaç ülkesini ilgilendiren değişiklikler değildir. Dünyanın her kıtasında her bölgesinde her ülkesini yakından ilgilendiren değişikliklerdir" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE YENİ BİR GELİŞMENİN BAŞLAYACAĞI DÖNEMDEYİZ"

Kurtulmuş konuşmasının devamında, "Ülkenin yakın tarihini bilen herkes çok iyi biliyor ki son iki asrımıza baktığımız zaman ne yazık ki sadece bizim için değil geniş coğrafyamız için ana konu ayrılıklar, bölünmeler, parçalanmalar ve ihtilaflardır. Maalesef o günkü emperyal proje böl, parçala ve yönet anlayışıyla Osmanlı Cihan Devleti'nin üzerinden onlarca devlet çıkartmış, sadece farklı devletlerin ortasına çıkarılmasıyla kalmamış, halklar arasına da husumet tohumları ekilmeye gayret edilmiştir. Ama Allah'a çok şükür ne yaparlarsa yapsınlar bu anlamda da bölgede yeni bir gelişmenin başlayacağı dönemdeyiz. Bu bölgedeki halkları ister eski dönemin emperyal projeleri olsun ister 1990'dan sonra geliştirilen neoemperyal projeler olsun belki fiziki olarak ayırmayı başarmış ama gönüllerini ve zihinlerini birbirinden ayıramamıştır. Türk'ün Kürt'ten, Kürt'ün Arap'tan, Arap'ın Acem'den, Laz'dan, Gürcü'den, Abaza'dan, Çerkez'den bir farkının olmadığı geniş bir kardeşlik coğrafyasının geniş bir ailenin farkları olarak bugün ayakta kalmaya devam ediyor ve güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Türkiye'nin özellikle bu perspektiften bakarak daha fazla ayrılmanın değil daha fazla bütünleşmenin daha fazla entegrasyonun öncüsü olma yönündeki son yıllarda ortaya çok net bir şekilde koyduğu irade bugün sonuçlarını ortaya koymaya başlamıştır" dedi.