Bakan Bolat'tan "yatırım" vurgusu: Türkiye'ye iştah artmaya başladı

Ticaret Bakanı Bolat, Texhibition İstanbul'un açılışında konuştu | Fotoğraf: AA

Fuarın açılışında konuşan Bolat, Texhibition'ın 7 yaşında olduğunu kaydederek, Türk sanayisinin, tekstilinin, kumaşının, konfeksiyonunun, halısının, ev tekstilinin ve deri ürünlerinin nereden nereye geldiğini görmenin kendilerine kıvanç verdiğini söyledi.

Türk tekstilinin, kumaşının, ipliğinin, konfeksiyonunun, halısının ve ev tekstili artık bir dünya markası olduğunu dile getiren Bolat, "Aranılan, istenilen ürünler olarak, dünyada rekabet gücü yüksek ürünler olarak göğsümüzü kabartıyor. Bugün de Texhibition'da 125 ülkeden 25 binin üzerinde ziyaretçi ve 500'ün üzerinde katılımcının burada olması gerçekten büyük bir başarı." diye konuştu.

Bolat, yıl başından bugüne kadar gittikleri ve açılışını yaptıkları fuarlarda ciddi bereket gördüklerini kaydederek, satışların, bağlantıların ve siparişlerin yüksek olduğunu ve her fuardan sonra sevindirici haberler aldıklarını anlattı.

"DÜNYA TEKSTİL VE HAZIR GİYİM TİCARETİNDEN YÜZDE 4 PAY ALIYORUZ"

Bakan Bolat, tekstil ve hazır giyimin çok önemli bir sektör olduğunu, dünya ihracatının yüzde 4'ünü oluşturduğunu belirterek, "875 milyar dolarlık bir ticaretten bahsediyoruz dış ticaret olarak. Burada Türkiye olarak yüzde 4'lük pay alıyoruz. Dünyada tekstil, giyim ve konfeksiyon olarak dünyada 6'ncı, Avrupa Birliği'nde tedarikçi olarak üçüncü sıradayız." ifadelerini kullandı.

Tekstil ve hazır giyim sanayisinin geçen yıl ihracatta 32,1 milyar doları aştığını dile getiren Bolat, bu rakama halı, ev tekstili, deri ürünleri ve aksesuarlarının eklenmesi halinde 36 milyar dolar civarına yükseldiğini söyledi.

Bolat, tekstil sektörünün ilk 2 aylık ihracatının 1 milyar 570 milyon doları aştığını kaydederek, "Aşağı yukarı, geçen yılın rakamıyla aynı. Konfeksiyon sektörünü de dün açıkladık. Orada da yüzde 5 civarında bir azalışla başladık ama mevsimsel faktörleri ve dönemsel siparişleri de dikkate alarak bunları söylüyoruz." şeklinde konuştu.

AB'de talebin düşmesi ve durgunluğun artması gibi gelişmelerin tekstil sektörünü olumsuz etkilediğini kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada asla moralleri bozmamak lazım. Çünkü nereden nereye geldiğimiz ortada. Dünyada çırçır, iplik, kumaş, konfeksiyon, aksesuar, deri, halı ve ev tekstili anlamında entegre üretim ve ihracat kapasitesine ve kabiliyetine sahip iki ülke var; birisi Türkiye, diğeri Çin. Bu gerçeği unutmayalım. Yaptığımız ve elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini katmak için canla başla mücadele edeceğiz. 1,1 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor, istihdam ediliyor. Yine 70 bine yakın işletme bu sektörde iştigal etmekte ve ülkemizin toplam iş gücü istihdamının yüzde 7'si bu sektördedir."