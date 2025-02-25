DEM Parti heyeti 3. İmralı başvurusunu yaptı

DEM Eş Başkanı Tuncay Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

DEM Eş Başkanı Tuncay Bakırhan | Fotoğraf: AA

"ÖCALAN TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, "15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı geleceği" iddiasının doğru olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "15 Şubat mı olur, biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama Öcalan tarafından tarihi bir çağrı yapılacak." yanıtını vermişti.

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Çağrının, silah bırakmaya mı yönelik olacağına dair soruya Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, birçok şeyi içerisinde barındırıyordur kesin. İçeriği bilmiyorum, heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz ama muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeylerin olma ihtimali yüksek. Çok kısa sürede bir hazırlık, bir çalışma var. Tarihini belirtemiyorum." ifadelerini kullandı.