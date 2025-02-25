DEM Parti heyeti 3. İmralı başvurusunu yaptı
İmralı’da teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, TBMM’deki partilerle görüşmelerini tamamlamış görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar “olumlu sinyaller” olarak yorumlanmıştı. Bu kapsamda çağrının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken, DEM heyeti üçüncü kez İmralı'ya gidecek. Heyet bu kapsamda Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bu görüşmede, İmralı'dan gelmesi beklenen çağrı için takvimlendirmenin netleşmesi bekleniyor.
DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gidecek. Heyet bu kapsamda Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Bu görüşmede, İmralı'dan gelmesi beklenen çağrı için takvimlendirmenin netleşmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ezberbozan teröristbaşı Öcalan'a yönelik "PKK'ya silah bıraktırma ve örgütü tasfiye etme" çağrısıyla başlayan süreç, MHP grup toplantısında "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" ifadeleriyle devam etmişti.
Sürecin devamında İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden DEM Parti'li TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, TBMM'deki partilerle görüşmelerini tamamlandı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalar "olumlu sinyaller" olarak yorumlandı.
DEM Eş Başkanı Tuncay Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.
"ÖCALAN TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"
Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, "15 Şubat'ta silah bırakma çağrısı geleceği" iddiasının doğru olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "15 Şubat mı olur, biraz sonrası mı olur bilmiyorum ama Öcalan tarafından tarihi bir çağrı yapılacak." yanıtını vermişti.
PKK SİLAH BIRAKACAK MI?
Çağrının, silah bırakmaya mı yönelik olacağına dair soruya Bakırhan, "Tarihi bir çağrı, birçok şeyi içerisinde barındırıyordur kesin. İçeriği bilmiyorum, heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyoruz ama muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeylerin olma ihtimali yüksek. Çok kısa sürede bir hazırlık, bir çalışma var. Tarihini belirtemiyorum." ifadelerini kullandı.