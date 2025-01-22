DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı’ya gidiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, ikinci görüşme sonrası silahların bırakıldığının açıklanmasını istemişti (AA)

BAHÇELİ: İKİNCİ GÖRÜŞMENİN HİTAMINDA ÇAĞRI YAPILMALI

MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de yaptığı son açıklamada, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." diyen Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi.

Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.