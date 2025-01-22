DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı'ya gidiyor
20 Ocak Pazartesi günü Adalet Bakanlığına başvuruda bulunan DEM Parti heyetinin, bugün ikinci kez İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
DEM Parti heyeti bugün İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la görüşme yapacağı bildirilidi. DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la ilk görüşmeyi yapmıştı. Görüşmenin ardından MHP başta olmak üzere Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmişlerdi.
TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?
DEM'li Ahmet Türk Öcalan'ın ikinci ya da üçüncü görüşmenin ardından çağrı yapacağını belirtmişti.
Türk, "Ben İmralı'ya giden heyette değildim. Bu görüşmeler sonucunda iki veya üçüncü İmralı ziyaretinde silah bırakma çağrısı gelebilir. Şimdiden bir şey söyleyemeyiz. Bizim de aldığımız bilgiler öyle. Bütün siyasi partilerle görüşüp, heyetin tekrar İmralı'ya gitmesi ve ona göre de değerlendirme yapılacağı anlaşılıyor." demişti.
BAHÇELİ: İKİNCİ GÖRÜŞMENİN HİTAMINDA ÇAĞRI YAPILMALI
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de yaptığı son açıklamada, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır." diyen Bahçeli, kesin ve tavizsiz beklentilerinin bu olduğunun altını çizdi.
Bahçeli, "PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir." ifadelerini kullandı.
YA SİLAH BIRAKACAKLAR YA GÖMÜLECEKLER
Başkan Erdoğan da terör örgütü PKK/YPG'nin sonunun geldiğini belirterek, "Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle ya da zorla tasfiye olmasını sağlamaktır." dedi. Terörsüz Türkiye hedefi için kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Şayet örgüt, silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi yapı da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacak. Ya silahlar gönüllü olarak bırakılacak ya da cebren bıraktırılacak." ifadelerini kullanmıştı.