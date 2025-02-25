Dünyadaki teknoloji ihracat yarışı kızışıyor! Türkiye’nin teknoloji ihracat yolculuğu

2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya, Soğuk Savaş esnasında ise Rusya ve ABD arasında kızışan teknoloji rekabeti, günümüzde de tam gaz devam ediyor. Bu dönemde öne çıkan aktör Çin. Onun karşısında konumlananlar ise ABD ve Batılı ülkeler.

ÇİN'İN HAMLESİ ABD BORSALARINI SARSTI

Öyle ki 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Pekin yönetimini hedef alarak ticari adımlar attı. Ardından da yapay zeka teknolojilerine 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Çin'den Deepseek hamlesi geldi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası ABD merkezli teknoloji şirketleri büyük darbe aldı. Amerikan borsası 1 trilyon dolarlık değer kaybı yaşadı.