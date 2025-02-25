Dünyadaki teknoloji ihracat yarışı kızışıyor! Türkiye’nin teknoloji ihracat yolculuğu
Günümüzde ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmelerin en belirleyici aktörlerinden biri de nitelikli teknoloji. Bu yüzden de ülkeler bu alanda elde edilen sermayeyi kapmak için birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. Peki bu yarışta Türkiye hangi konumda? Detaylar analiz haberimizde...
2. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya, Soğuk Savaş esnasında ise Rusya ve ABD arasında kızışan teknoloji rekabeti, günümüzde de tam gaz devam ediyor. Bu dönemde öne çıkan aktör Çin. Onun karşısında konumlananlar ise ABD ve Batılı ülkeler.
ÇİN'İN HAMLESİ ABD BORSALARINI SARSTI
Öyle ki 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Pekin yönetimini hedef alarak ticari adımlar attı. Ardından da yapay zeka teknolojilerine 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Bunun üzerine Çin'den Deepseek hamlesi geldi. Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası ABD merkezli teknoloji şirketleri büyük darbe aldı. Amerikan borsası 1 trilyon dolarlık değer kaybı yaşadı.
ÜLKELER KONUMLANIYOR
ABD ve Çin arasındaki rekabetin ortaya çıkardığı sonuç, nitelikli teknolojinin şu an tarih sahnesinde ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmelerin en belirleyici aktörlerinden biri haline geldiği gerçeğini de çıkardı gün yüzüne. Hal böyle olunca da AR-GE ve inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik politikalarını, ekonominin merkezinde konumlandırıyor ülkeler.
TÜRKİYE'NİN YOLCULUĞU
İşte Türkiye de onlardan biri. AR-GE ve inovasyon alanında adım adım hayata geçirilen projelerle hem nitelikli imalatta hem de nitelikli teknoloji ihracatında önemli bir mesafe kaydetti Türkiye. Rakamlar da bunu açıkça gösteriyor zaten. 2010'da yüksek teknoloji ihracatı 1,9 milyar dolar olan Türkiye, 140 ülke arasında 42'nci sıradaydı. 2023'te ise bu alandaki performansını 8,5 milyar dolara çıkararak 35'inci sıraya yükseldi. Kaydettiği bu aşamayla da 2010'da kendisinden yukarıda olan Finlandiya, Brezilya, Norveç, Avustralya ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktı.
İHRACAT 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Öyle ki Türkiye gösterdiği bu performansla 5 milyar dolar üzerinde yüksek teknoloji ihracatı yapan 40 ülke içinde 2010'dan 2023'e en çok artış oranı yakalayan 3'üncü ülke konumuna da erişti. Öte yandan Türkiye'nin 2024'teki yüksek teknoloji ürün ihracatı ise 10 milyar dolara yaklaştı.
TOGG VE DİĞER ARAÇLARIN EVRİMİ
Türkiye'de Son 23 yılda dev bir AR-GE, inovasyon ve teknoloji ekosistemi inşa edildi. Yerli ve milli bir bakış açısıyla, kritik teknolojilerde büyük bir hamle yapıldı. İlk yerli ve elektrikli otomobil olan Togg'un üretimi gerçekleştirilirken Türk savunma sanayisi de milli kara ve hava araçları çalışmalarıyla bambaşka bir boyuta evrildi.
YENİ SİSTEMLERLE ZİRVE YOLCULUĞU
Hürkuş, Hürjet ve Kaan gökyüzüyle buluştu. Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı TİHA, Bayraktar TB3, Kızılelma ve Anka 3 ile İHa ve SİHA teknolojisinde öncü ülke konumuna erişti Türkiye. Yerli helikopter projeleri de dikkat çeken ürünler arasında. Çok maksatlı amfibi hücum gemileri ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle denizlerdeki gücü ve etkinliği arttı bu ülkenin. Milli teknoloji hamlesi kapsamında üretilen güdümlü, güdümsüz füze ve roketlerle çelik kubbe hava savunma sistemi inşa ediliyor.
İHRACATÇI TÜRKİYE
Türkiye işte tüm bunların bir sonucu olarak da artık sadece teknoloji ithal eden değil teknoloji imal eden ve ihracatını gerçekleştiren bir konuma erişiyor. Gerek yabancı devlet adamlarının Türkiye'yi ziyaretlerinde gerekse de Başkan Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde işte bu yerli ve milli teknoloji ürünlerinin ihracatı da gerçekleştiriliyor ve döviz girdisi sağlanıyor.