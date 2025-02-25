25 Şubat 2025, Salı
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Başkan Erdoğan Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova'yı kabul etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 14:39
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Başkan Erdoğan Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Meclis Başkanı Dünyagözel Gulmanova'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova’yı kabul etti Başkan Erdoğan Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova’yı kabul etti Başkan Erdoğan Türkmenistan Meclis Başkanı Gulmanova’yı kabul etti
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