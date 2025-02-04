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DEM Parti'den beklenen açıklama geldi: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 13:28 Güncelleme: 04.02.2025 13:48
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DEM Parti’den beklenen açıklama geldi: İmralı tarihi bir çağrı yapacak

DEM Eş Başkanı Tuncay Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada 'Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrıyı yapmaya hazırlanıyor.' dedi. Bakırhan çağrıyı desteklediklerini ifade etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında gelişmenin detaylarını aktardı. Yeşiltaş 'Son birkaç haftadır kulislerde Öcalan’ın 15 Şubat’ta bir silah bırakma çağrısı yapacağı iddiaları konuşuluyordu. Bu iddiayı Tuncer Bakırhan’a sorduk. Öcalan tarihi bir çağrı yapacak dedi. 15 Şubat mı bilmiyorum ama içinde benzer şey olacak yanıtını verdi.' dedi.

DEM Eş Başkanı Tuncay Bakırhan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi çağrıyı yapmaya hazırlanıyor." dedi.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Öcalan'ın önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söyledi. Öcalan'ın yapacağı çağrıyı desteklediklerini belirten Bakırhan, çağrıyı desteklediklerini belirtti.

"İMRALI TARİHİ BİR ÇAĞRI YAPACAK"

"SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI DA İÇİNDE OLACAK"

Bakırhan, silah bırakma çağrısının içinde olduğu geniş kapsamlı bir çağrı olacağını da belirtti.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, "Son birkaç haftadır kulislerde Öcalan'ın 15 Şubat'ta bir silah bırakma çağrısı yapacağı iddiaları konuşuluyordu. Bu iddiayı Tuncer Bakırhan'a sorduk. Öcalan tarihi bir çağrı yapacak dedi. 15 Şubat mı bilmiyorum ama içinde benzer şey olacak yanıtını verdi. Tarihi çağrının içinde silah bırakma mesajı olacak mı diye sorduğumuzda şöyle yanıt verdi tarihi bir çağrı birçok şey içerisinde kesin içeriğini bilmiyorum, heyetlerden aldığımız bilgilere göre konuşuyorum dedi. Muhtemelen bu çağrı içerisinde benzer şeyler olma ihtimali yüksek ifadesini kullandı. Yani silah bırakma çağrısının gelebileceğini ifade edebiliriz." şeklinde konuştu.

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DEM Parti’den beklenen açıklama geldi: İmralı tarihi bir çağrı yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi: İmralı tarihi bir çağrı yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi: İmralı tarihi bir çağrı yapacak
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