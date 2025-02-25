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MİT Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı'yı yakaladı! Lübnan'a kaçarken enselendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.02.2025 09:58 Güncelleme: 25.02.2025 10:26
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MİT Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı’yı yakaladı! Lübnan’a kaçarken enselendi

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği sınır ötesi operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT, 2013 yılında Reyhanlı'da hayatını kaybeden 53 kişinin kanını yerde bırakmadı. Saldırının üç faili de MİT'in hedefinden kurtulamadı.

Reyhanlı saldırısının failleri (AHABER)Reyhanlı saldırısının failleri (AHABER)

MİT ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye'ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

REYHANLI SALDIRISININ SON FAİLİ YAKALANDI

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan'a kaçmayı planladığı öğrenildi. Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Reyhanlı saldırısının faillerinden Dükancı, MİT'in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018'de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025'te Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.

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