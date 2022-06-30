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Son dakika | Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye’ye getirildi

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Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
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Son dakika | Reyhanlı katliamının talimatını veren Memet Gezer Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberi...Reyhanlı Katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik’in ifadelerinde, “saldırının talimatını aldım” dediği, Amerika Birleşik Devletleri’nde tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye’ye getirildi.

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