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Onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu! Reyhanlı saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 22:48 Güncelleme: 15.12.2024 22:50
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Onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu! Reyhanlı saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği feci olayda patlayıcıları Suriye'den getiren ve dün yakalanan Cengiz Sertel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırılarda kullanılan patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den yurda getiren faillerden Cengiz Sertel, dün yakalandı.

Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel tutuklandıReyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den getiren Cengiz Sertel tutuklandı

Cengiz Sertel'in İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Turuncu kategoride yer aldığı ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi. 7 ayrı suçtan aranması ve hakkında 3 suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sertel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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