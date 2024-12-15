Onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu! Reyhanlı saldırısının faili Cengiz Sertel tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen saldırılarda kullanılan patlayıcıları denizyolu ile Suriye'den yurda getiren faillerden Cengiz Sertel, dün yakalandı.