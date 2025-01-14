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Reyhanlı saldırısının faili cezaevinde! Adalet Bakanı Tunç duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 14:56 Güncelleme: 14.01.2025 15:12
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Reyhanlı saldırısının faili cezaevinde! Adalet Bakanı Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz günlerde yakalanan 2013 yılında Hatay Reyhanlı'daki saldırının faili olan Mohammad Dib Korali'nin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen terör saldırısının şüphelisi Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MİT REYHANLI SALDIRISI FAİLİNİ YAKALADI

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Reyhanlı saldırısının faili cezaevinde! Adalet Bakanı Tunç duyurdu Reyhanlı saldırısının faili cezaevinde! Adalet Bakanı Tunç duyurdu Reyhanlı saldırısının faili cezaevinde! Adalet Bakanı Tunç duyurdu
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