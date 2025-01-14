Reyhanlı saldırısının faili cezaevinde! Adalet Bakanı Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te düzenlenen terör saldırısının şüphelisi Mohammad Dib Korali'nin, Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay ili Reyhanlı ilçemizde 2013 yılında düzenlenen hain terör saldırısının şüphelisi olan ve Suriye'de yakalanan Mohammad Dib Korali, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır. Yüreğimizi yakan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.