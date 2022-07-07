07 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Reyhanlı katliamında flaş gelişme: ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklandı

Son dakika: Reyhanlı katliamında flaş gelişme: ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.07.2022 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Reyhanlı katliamında flaş gelişme: ABD’den Türkiye’ye getirilen Memet Gezer tutuklandı

Reyhanlı katliamının talimatını verdiği iddiasıyla ABD'den Türkiye'ye getirilen Memet Gezer, savcılık sorgusunun ardından daha önce yakalama kararı çıkaran Ankara 9'ncu Ağır Mahkemesine sevk edildi. Mahkemede yakalama kararı yüzüne okunan Memet Gezer tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen 2 ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

SON DAKİKA: Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

REYHANLI'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

ABD'DEN GETİRİLDİ

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da ABD'den Türkiye'ye getirilmişti.

Film gibi operasyon! Gezer böyle yakalanmış FİLM GİBİ OPERASYON! GEZER BÖYLE YAKALANMIŞ
Reyhanlı katliamının talimatını veren Gezer getirildi REYHANLI KATLİAMININ TALİMATINI VEREN GEZER GETİRİLDİ
Film gibi operasyon! Gezer böyle yakalanmış

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA