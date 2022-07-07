Son dakika: Reyhanlı katliamında flaş gelişme: ABD’den Türkiye’ye getirilen Memet Gezer tutuklandı

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.