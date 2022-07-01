Film gibi operasyon! Reyhanlı katliamının planlayıcısı Memet Gezer böyle yakalanmış

HER YERDE ARANIYORDU

Gezer, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan kırmızı bülten ile uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu. ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, gerekli çalışmalar yapıldı. Gezer, sağlanan anlaşmanın ardından ABD'li görevlilerce İstanbul Havalimanı'nda Ankara polisine teslim edildi.