MİT Reyhanlı saldırısı failini Suriye'de yakaladı
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye'de yakalandı.
MİT, Reyhanlı saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı'nın patlamada kullanılan bombaları temin ettiğini tespit etti. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Koralı'nın Reyhanlı saldırısının planlayıcıları arasında bulunduğu da biliniyordu.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Muhammed Dib Koralı, MİT'in Suriye'de düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak, Hayat İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf NAZİK'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Terör saldırılarının ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.
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