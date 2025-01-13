MİT Reyhanlı saldırısı failini Suriye’de yakaladı

Reyhanlı saldırısında kullanılan araçlar (AA)

MİT, 2018 yılında saldırının firari faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf NAZİK'i de Suriye'de düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te meydana gelen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü. Terör saldırılarının ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.