Ekrem İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması! Usulsüz yatay geçiş belgelendi
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan YÖK Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporunda, yatay geçişte yapılan usulsüzlükler tek tek anlatıldı.
İmamoğlu, Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne kayıt oldu, buradaki kısa süreli eğitimin ardından kaydını Kuzey Kıbrıs Üniversitesi İşletme Bölümü'ne aldıran İmamoğlu, KKTC'de iki yıl süren eğitimin ardından 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı.
1994 yılında mezun olan İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinin usulsüz olduğu ve diplomasının geçersiz olduğu yönündeki iddialar üzerine hazırlanan raporda yatay geçişteki usulsüzlükler tespit edildi.
YÖK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Diplomanın sahte olduğu iddialarıyla ilgili YÖK'ün Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Raporda özellikle, yatay geçişin yapıldığı 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmadığı belirlendi.
YÖK tarafından 1990 yılında tanınırlığı olmayan ve 1993 yılında tanınırlığına ilişkin karar alınan Kuzey Kıbrıs Üniversitesinden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesine yapılan yatay geçiş sürecinin tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve kabul işlemlerine YÖK kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği tespit edildi.
BAŞVURULAR BİTMEDEN İKİ GÜN ÖNCE YATAY GEÇİŞİ YAPILDI
Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun raporunda "yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca Yükseköğretim Kurulu Kararlarına uygun yürütülmediği görülmüştür" denildi.
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 27 Haziran1990 tarih ve 22 sayılı toplantısının 2 numaralı kararında yatay geçiş kontenjanlarının İşletme (Türkçe) Bölümü 2. sınıfa 15, 3. sınıfa 10, 4. sınıfa 10 ve İşletme İngilizce Bölümü'nün 2. sınıfta 10, 3. sınıfa 5, 4. sınıfta 5 olmak üzere toplam 55 öğrenci olarak belirlendiği İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün 30 Temmuz 1990 tarihli Milliyet Gazetesinde ilanı yayımlandığı, ilanda yatay geçiş başvurularının en geç 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılabileceğinin belirtildiği kaydedildi.
Raporda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısının 1 numaralı kararıyla İşletme Türkçe ve İşletme İngilizce programları için ayrı ayrı ilan edilen toplam 60 kişilik kontenjanın yabancı ülkelerdeki üniversitelerden gerçekleştirilecek yatay geçişler için artırılarak 80'e çıkarıldığı belirlendi.
51 ÖĞRENCI BAŞVURDU
Fakültenin 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısının 3 numaralı kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen, başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi. Yapılan işlemin ise hukuki gerekçesinin bulunamadığı vurgulandı.
"İŞLEMLER YÖK KARARINA UYGUN DEĞİL"
Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporunda "Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak, araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" denildi.
ÜNİVERSİTENİN DENKLİĞİ YOK
YÖK'ün yaptığı incelemelerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 22 Ocak 1992'de aldığı Yürütme Kurulu Kararlarına da ulaşıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından kurumlarından aylık alan Serdar S.'nin Üniversity Of Lefke'de öğrenimi nedeniyle adı geçen okulun hangi okula denk olduğunun bildirilmesine ilişkin talebinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca incelendiği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi dışındaki üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu olarak tanınmasına mümkün olmadığına dair karar verildiği belirlendi.