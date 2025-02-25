Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması! Usulsüz yatay geçiş belgelendi

İstanbul Üniversitesi (AA)

51 ÖĞRENCI BAŞVURDU

Fakültenin 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu toplantısının 3 numaralı kararında yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İşletme İngilizce programına yatay geçiş müracaatı yapan 51 öğrencinin yatay geçiş başvurularının kabul edildiği, yatay geçiş başvurularının 14 Eylül 1990 Cuma günü resmi çalışma saati sonuna kadar yapılacağı belirtilmesine rağmen, başvuru tarihi bitmeden Fakülte Yönetim Kurulunun 12 Eylül 1990 tarih ve 24 sayılı toplantısı ile yatay geçiş başvurularının değerlendirilerek karara bağlandığı belirtildi. Yapılan işlemin ise hukuki gerekçesinin bulunamadığı vurgulandı.

Yüksek Öğretim Kurulu (AA)

"İŞLEMLER YÖK KARARINA UYGUN DEĞİL"



Yükseköğretim Denetleme Kurulu raporunda "Tüm bu değerlendirmelere bağlı olarak, araştırma konusunun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır" denildi.