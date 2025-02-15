Postalcıların patronu TÜSİAD! Vesayet odaklarına göz kırptılar

TÜSİAD geçmişte gazete ilanıyla hükümeti tehdit etmişti

Bu ancak kirli bir sicille ve vesayet ortaklığıyla açıklanabilir. Böyle oldukları için de koca bir TÜSİAD, bir Selçuk Bayraktar kadar "yerli ve milli ekonomi"ye katkı vermedi. Büyük sanayici olarak bilinmelerine bakmayın, hiçbiri "bayi" olmanın ötesine geçmedi.

Şimdi sicili bozuk TÜSİAD, hukuk ve ifade özgürlüğü adına ırkçı çıkışları ve "iç savaş kışkırtıcılığı"yla bilinen Ümit Özdağ'ı sahipleniyor ya da dizi sektörünün kartel kraliçesi Ayşe Barım'ın tutuklanmasına itiraz ediyor. Üstelik bunu da "Suç vardır ya da yoktur" diyerek yapıyor.

Buna en sert tepkiyi de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gösterdi:

"Yargı bağımsızlığını hedef alan bu sözleri reddediyoruz. Yürüyen soruşturmalarla ilgili 'Hem suç vardır hem yoktur' söyledikten sonra eleştiriye devam etmenin gerçekten bir mantığı yoktur. Maalesef sicilinin de bozuk olduğunu hepimiz hatırlıyoruz. Bunlar hâlâ eski Türkiye'de kalmışlar maalesef."