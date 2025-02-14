TÜSİAD yine milli iradeyi hedef aldı! TÜSİAD’ın düğmesine kim bastı?
TÜSİAD tarafından dün milli iradeyi hedef alan ve demokrasiyi hukuku hiçe sayan açıklamalar geldi. Hem hükümet kanadından hem AK Parti’den sert tepkiler geldi. Peki TÜSİAD neden siyasete müdahaleye kalkıştı? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma, tekelleşme iddiaları, Ayşe Barım ve TSK'dan teğmenlerin ihracı ile ilgili mesajlar verildi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Eleştirel ifadelere ve habercilik faaliyetlerine açılan soruşturma haberleri çok sıklaştı. 10 sene önceki olaylara yeni soruşturma açılıyor. Tutuklu milletvekillerine, siyasi parti liderlerine sürekli yenileri ekleniyor. Disiplinsizlik suçuyla teğmenler hakkında ihraç kararı alınıyor" dedi.
TÜSİAD Genel Kurulu'ndaki ifadelere Hükümet ve AK Parti'den peş peşe tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Eskisinden daha kararlıyız" derken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "En güçlü şekilde karşılık vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Gelişmeleri A Haber Spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'e konuk olan gazeteci Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.
CIMBIZ İLE SEÇİLMİŞ KONULARLA HEDEF İKTİDAR
Ekrem Kızıltaş: 1971 yılında kurulan TÜSİAD'ın geçmişine bakıldığı zaman aslında yaptıkları şaşırtıcı değildir. Yılda bir yaptıkları Genel Kurul'da eğer iş başındaki iktidar kendi arzu ettikleri insanlardan oluşmuyorsa ya da iş başındaki iktidarları kendileri oraya getirmemişlerse ya da iktidar onlarla uyumlu hareket etmiyorsa cımbız ile seçilmiş konular üzerinden iktidara bir takım laflar etmeyi kendilerine görev sayarlar.
HUKUKTAN UZAK DAVRANAN KENDİLERİ
TÜSİAD 1971 yılından beri bizi şaşırtmadan bu tür işler yapıyor. Bunların söylediklerine bakılırsa objektiflikten uzak olduklarını görürüz. Satır arasında bir takım tehditler ve imalar yaparak çok istedikleri hukuk devletinin uzağında hareket ediyorlar. Verdikleri örneklerle algıda seçicilik yapmak derdindeler. Burada bir söylem inşa etme derdindeler. Ekonomide tarımda ve diğer tüm alanlarda varlığından bahseden bir kuruluşa bu yaptıkları yakışmıyor.
GÜNEŞ MOTEL VE TÜSİAD GERÇEĞİ
Bunlar kendilerini krem tabaka ve Türkiye'nin sahibi olarak görüyorlar. Bunlara göre iş başına gelen iktidar onların istediği gibi davranmak zorunda. Bunlar 1971 yılından 2002 yılına kadar borularını öttürdü. Türkiye'de meşhur Güneş Motel hikayesi vardır. Ecevit'in 1978 yılında Adalet Partisi'nden satın aldığı kumar borcu olan 12 vekille kurduğu hükümet vardır. Bu hükümeti TÜSİAD kurdurmuştur. Ancak Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle istediklerini yapamadılar sonra da bu hükümeti yıkmak için gazetelerden operasyon yapmışlardır.
MİLLET SAYESİNDE VARLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan geldikten sonra hadlerini bildirmiştir ve onlardan iş yapmalarını istemiştir. İstihdam konusunda ve ekonomi konusunda önemli katkılar sunan bu kuruluş bir türlü bu milletten biri gibi davranamadı. 86 milyon sayesinde var olan yine bu ülkenin ve milletin gücüyle iş yapan yapı kendine gelmelidir. Bunların yaptığı açıklamaya bakılırsa sadece olumsuz şekilde eleştirmekle dolu. Hukuk devletinden bahsediyorlar hukuk devleti gereği atılan adımları eleştiriyorlar. Yani kendi istedikleri olmadığı içim hoşlarına gitmediği için eleştiriyorlar.