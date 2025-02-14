TÜSİAD yine milli iradeyi hedef aldı! TÜSİAD’ın düğmesine kim bastı?

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MİLLET SAYESİNDE VARLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan geldikten sonra hadlerini bildirmiştir ve onlardan iş yapmalarını istemiştir. İstihdam konusunda ve ekonomi konusunda önemli katkılar sunan bu kuruluş bir türlü bu milletten biri gibi davranamadı. 86 milyon sayesinde var olan yine bu ülkenin ve milletin gücüyle iş yapan yapı kendine gelmelidir. Bunların yaptığı açıklamaya bakılırsa sadece olumsuz şekilde eleştirmekle dolu. Hukuk devletinden bahsediyorlar hukuk devleti gereği atılan adımları eleştiriyorlar. Yani kendi istedikleri olmadığı içim hoşlarına gitmediği için eleştiriyorlar.