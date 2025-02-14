TÜSİAD’ın büyük çelişkisi! Raporda hükümete övgüler yağdırıp kürsüde vesayet çığırtkanlığı yaptılar

TÜSİAD'ın raporunda yer alan ve hükümetin övüldüğü ifadeler (ahaber.com.tr)

2024 yılı başında %70'lerden %44.4'e düşen enflasyon başarısı vurgulanırken 2025'te ise enflasyonun %30'lara gerileyeceğinin öngörüldüğü yer aldı. Özellikle iç talepte hareketlenme ve reel kesimde toparlanma görüldüğünün altının çizildiği raporda 2024 yılında cari açığın 8 milyar dolar seviyesine gerilediğinden söz edildi.

"2025'TE BÜYÜME VE OLUMLU BİR TABLO BEKLENİYOR"

Genel olarak, raporda Türkiye ekonomisinin 2024'te önemli makroekonomik iyileşmeler sağladığı ve 2025'te de büyüme, enflasyon kontrolü ve dış dengede daha olumlu bir tablo beklendiği vurgulanıyor.