TÜSİAD'ın büyük çelişkisi! Raporda hükümete övgüler yağdırıp kürsüde vesayet çığırtkanlığı yaptılar
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın Ümit Özdağ’ın tutuklanması, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturma ve bazı teğmenlerin ihracıyla ilgili yaptığı açıklamalar tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aras hakkında soruşturma başlatırken, açıklamadan sadece 10 gün önce yayınlanan TÜSİAD’ın ekonomi raporunda hükümete yönelik olumlu ifadeler kullanmasına rağmen Aras'ın kürsüde farklı bir siyasi söylem benimsemesi eleştiri konusu oldu. Raporda Türk ekonomisinde enflasyonun hızla düşeceği ve özellikle iç talepte hareketlenme beklendiği vurgulandı. İşte detaylar...
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, ülkede moral bozukluğu ve güven bunalımı yaşandığını ve sistemin çöktüğünü iddia etti.
"TOPLUMSAL ENDİŞE YARATIYOR"
Son dönemde politik hayatta olağanüstü gelişmelerin yaşandığını savunarak hükümeti ve bağımsız yargıyı hedef alan Aras, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınması, siyasi parti liderlerinin ve iş insanlarının farklı nedenlerle tutuklanması gibi olayların toplumsal endişe yarattığını iddia etti.
İFTİRADAN GERİ KALMADILAR
Ayrıca, yeni mezun teğmenlerin disiplinsizlik nedeniyle ordudan ihraç edilmesi ve tutuklamaların istisna değil kural haline geldiği yalanını söyleyen Aras, hukuki güvensizliğin artırdığını iftirasını attı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
RAPORDA TÜRK EKONOMİSİNE ÖVGÜLER DİZDİLER
13 Şubat 2025 tarihinde konuşan Aras konuşmasında vesayet özlemini dile getirse de TÜSİAD tarafından yayınlanan 3 Şubat 2025 tarihli raporda Türk ekonomisinden övgüyle bahsedildi.
TÜSİAD'ın yayımladığı Türkiye Ekonomisi Başlığı isimli kitapçıkta, 2024 yılı için para politikalarının başarısından ve ekonomik iyileşmeden bahsedilerek hükümetin ekonomi yönetimi övüldü. Ancak Aras'ın konuşması, TÜSİAD'ın ekonomi ile siyaset arasındaki tutumundaki çelişkiyi gözler önüne serdi.
2024 yılı başında %70'lerden %44.4'e düşen enflasyon başarısı vurgulanırken 2025'te ise enflasyonun %30'lara gerileyeceğinin öngörüldüğü yer aldı. Özellikle iç talepte hareketlenme ve reel kesimde toparlanma görüldüğünün altının çizildiği raporda 2024 yılında cari açığın 8 milyar dolar seviyesine gerilediğinden söz edildi.
"2025'TE BÜYÜME VE OLUMLU BİR TABLO BEKLENİYOR"
Genel olarak, raporda Türkiye ekonomisinin 2024'te önemli makroekonomik iyileşmeler sağladığı ve 2025'te de büyüme, enflasyon kontrolü ve dış dengede daha olumlu bir tablo beklendiği vurgulanıyor.
Kurumun "Türkiye Ekonomisi" başlıklı son kitapçığında hükümetin ekonomi politikalarına yönelik olumlu değerlendirmeler yer alırken, Aras kürsüde yaptığı konuşmada farklı bir söylem benimsedi. Bu durum, TÜSİAD'ın siyasi duruşuna yönelik yeni tartışmaları beraberinde getirdi.
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