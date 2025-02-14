Vesayet peşinde koşan TÜSİAD’a sert tepki: Siyaset yapacaksanız partiye üye olun

Hani bugün diyorlar ya, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor. Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor."

Devletin parasını çalıp terör örgütlerine, Kandil'e aktaran belediyelere sahip çıkan TÜSİAD, geçmişte belediye başkanları hapse atılırken ses çıkarmış mıydı? Her fırsatta ifade özgürlüğünden dem vuran patronlar kulübü, 1994'te halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te düzenlenen bir açık hava toplantısında okuduğu şiir yüzünden, hapis cezasına çarptırıldığında neredeydiler?

Bugün "Yolsuzluk, dolandırıcılık, karaborsa haberlerinin ardı arkası kesilmiyor" diyorlar da...

Aynı TÜSİAD daha birkaç ay önce CHP'deki para sayma kuleleri görüntüleriyle ilgili açıklamada bulunmuş muydu! Ya da hemen her gün belediyelerde dönen rüşvet çarkına, eş-dost akraba atamalarına ne demişti?

Veyahut, bugün yargı bağımsızlığından dem vuran TÜSİAD geçmişte ne yapıyordu? Hatırlayanınız var mı? Hani ananasların gidip geldiği dönemlerde, üyeleri işlerini tıkır tıkır yürütürken, yargı içindeki paralel örgütlenmenin iş dünyası üzerindeki ağır baskısından, şantajından rahatsızlık duyduklarına dair bir kelam ediyorlar mıydı?

Bugün ağzından kadın haklarını, cinayetlerini düşürmeyen, hak-hukuk diyen TÜSİAD, 28 Şubat'ta başörtülü öğrenciler ikna odalarında başlarını açmaları için baskı görürken sesini çıkarıyor muydu?

Liste daha uzar gider… O yüzden diyorum ki, bırakın bu işleri! Sizin işiniz üretmek… Siyaset yapacaksanız bırakın derneği partiye üye olun.