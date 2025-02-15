İBB’nin imkanları milyarlık villalara! İmamoğlu’na sefa vatandaşa cefa

Villanın bulunduğu semtte mahalle sakinleri isyan etti. (AHABER ARŞİV)

'156 MİLYON TL'YE KAÇ AĞAÇ KESİLDİ'

Bu gelişmelerin kamuoyuna yansımasının hemen ardından Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde, Ekrem İmamoğlu'nun villalarının önünde bulunan "629" ada, "175" parsel sayılı 3 bin 40 metrekarelik arazinin, 11 Temmuz 2024 tarihli, "1185964" sayılı İBB Başkanlık onayıyla ve 17 Temmuz 2024 tarihli Encümen kararıyla kamulaştırıldığının basına yansıdığını aktaran Karakuş, şöyle devam etti:

"Bahse konu arazinin kamulaştırılması için hangi gerekçeler dikkate alınmıştır? Kamulaştırma kararının ardından, arazinin bedeli İBB tarafından 2 Ağustos 2024 tarihinde belirlenmiş ve 5 Ağustos 2024 tarihinde mülk sahiplerine tebliğ edilmiş midir? Mülk sahipleri kamulaştırmaya itiraz etmiş midir? Kamulaştırma süreci mülk sahipleriyle uzlaşmaya varılarak mı tamamlanmıştır? İlgili kamulaştırma sürecinde belediye kasasından 156 milyon lira ödeme yapıldığı iddiaları doğru mudur?

Kamulaştırılan alan içinde ağaç kesimi gerçekleştirilmiş midir? Eğer gerçekleştirildiyse, kaç ağaç kesilmiş, kaç tanesi budanmıştır? Bu yeşil alan içinde beton zemin uygulamaları ve yol düzenlemeleri yapılmış mıdır? Belediyenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, bu alanın kamulaştırılması hangi kamu yararı gözetilerek yapılmıştır?"