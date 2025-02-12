Sosyal medyada yaş yasağı geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber’de açıkladı: 16 yaş altına kısıtlamaları tartışıyoruz

DISCORD VE ROBLOX AÇILIYOR MU?

Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak.

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Roblox ve Discord bizimle iletişime geçti "ne yapabiliriz" noktasında. Biz de ülkemizin kurallarını, kanunlarını kendilerine bildirdik. O noktada belli çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim. Ben bugün gördüğüm bir çalışmayı da size aktarmak istiyorum. Yaklaşık 2 bin 800 kişi üzerinde yapılmış olan bir ankette 16 yaş altındakilere bir sınırlama getirilmesinin doğru olduğunu ve bu 2 bin 800 kişinin de iyi bir temsil oranıdır. Yüzde 79.8'inin doğru bulduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar gerek benim sosyal çevrem de akrabam da veya iletişim içerisinde olduğum insanlarda "arkadaş niye böyle düşünüyorsunuz" diyene de rastlamadım diyebilirim. Herkes destekliyor bu da açıkçası bizim işimizi kolaylaştırıyor.