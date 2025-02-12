Sosyal medyada yaş yasağı geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber'de açıkladı: 16 yaş altına kısıtlamaları tartışıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Şam'a yeniden uçuşların başlatıldığını belirterek Türkiye'nin Suriye'nin altyapısına destek olacağını belirtti. Bakan Uraloğlu 'Suriye demiryolu ciddi tahrip olmuş. Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız.' şeklinde konuştu. Sosyal medyada yaş yasağına ilişkin Bakan Uraloğlu '16 yaş altına kısıtlamayı tartışıyoruz' dedi. Bakan Uraloğlu 'İlk kez burada açıklıyorum. Dört tane futbol takımımızın statlarında da 5G'yi deneyimleyeceğiz.' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de Haktan Uysal'ın sorularını yanıtladı. Sosyal medyada yaş yasağına ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu 16 yaş altına kısıtlamaları tartıştıklarını belirterek "Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz." dedi.
"ŞAM HAVALİMANI'NI AYAĞA KALDIRACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Suriye'nin demiryolu ciddi tahrip olmuş. Şam'a uçuşları yeniden başlattık. Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız sonra sıra Halep'e gelecek. Personelimiz Suriye sahasında çalışıyor.
DISCORD VE ROBLOX AÇILIYOR MU?
Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak.
"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"
Roblox ve Discord bizimle iletişime geçti "ne yapabiliriz" noktasında. Biz de ülkemizin kurallarını, kanunlarını kendilerine bildirdik. O noktada belli çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim. Ben bugün gördüğüm bir çalışmayı da size aktarmak istiyorum. Yaklaşık 2 bin 800 kişi üzerinde yapılmış olan bir ankette 16 yaş altındakilere bir sınırlama getirilmesinin doğru olduğunu ve bu 2 bin 800 kişinin de iyi bir temsil oranıdır. Yüzde 79.8'inin doğru bulduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar gerek benim sosyal çevrem de akrabam da veya iletişim içerisinde olduğum insanlarda "arkadaş niye böyle düşünüyorsunuz" diyene de rastlamadım diyebilirim. Herkes destekliyor bu da açıkçası bizim işimizi kolaylaştırıyor.
SOSYAL MEDYADA YAŞ YASAĞI GELİYOR MU?
Biz bir kere gençlerimize çocuklarımıza güveniyoruz. Asla bir güvensizlik ortamı yok. Ama bir taraftan çocuklarımızın daha iyi yetişebilmesine, odaklanmasına fırsat verme adına maalesef bazı bilgilerle de akıllarının karıştırılmaması noktasında bütün dünyada en gelişmiş ülkeden az gelişmiş ülkelere kadar bir çok yapılan işler var. Bazı sosyal medyaların herkese kısıtlanmasından yasaklanmasına ya da belli yaş gruplarına kadar belli uygulamalar getiriliyor. Dolayısıyla biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere 16 yaş altındaki gençlerimize çocuklarımıza bunun erişimine engel koyalım dedik.
16 YAŞ ALTINA KISITLAMALAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Biz de telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var. Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma.
TÜRKİYE SİBER GÜVENLİKTE ROL MODEL ÜLKELERDEN BİRİ
Yapay zeka bir taraftan işimize çok kolaylaştırırken bir taraftan da maalesef bizi yanıltıcı bazı işlerde de kullanabiliyor. Onun için biz bu dolandırıcılıkla ilgili sanal kumar vs. ile ilgili İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler ve Adalet Bakanlıkları ile işbirliği yapıyoruz. Ve gerçekten siber olaylara müdahalelere hem bizim ekiplerimiz hem de İçişleri Bakanlığı'nın ekipleri güzel işler yapıyorlar. Bu kapsamda gerekli işlemler yapılıyor. Ama bir taraftan da bir sene içerisinde bu konunun daha disipline edilmesi ve bunları yayınlandığı platformlara belirli sorumlulukların da verilerek bunu yapay zeka ile en başta engellemeleri noktasında bazı düzenlemeler yapacağımızı söyleyebilirim.
Her gün 400'den fazla büyük saldırı ve 10 milyondan fazla zararlı erişimin engelleniyor. Her gün 17 milyon IP adresi sürekli olarak taranıyor. Ve bunlar bizim dört veya beş tane yerli yazılımımızla yapılıyor. Uluslararası Haberleşme Komisyonu Birliği'nin 2024 yılı değerlendirmesinde ülkemiz siber güvenlik anlamında 100 tam puan alarak rol model ülkelerden bir tanesi oldu. Buda bizim arkadaşlarımızın ne kadar başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ve bu geliştirdiğimiz; Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca, bunlar tamamen yerli ve milli Türk mühendislerimizin yaptığı yazılımlardır. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz. Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz. İlk kez burada açıklıyorum. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek.
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