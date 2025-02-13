Bakan Uraloğlu’ndan Ankara-İstanbul hızlı tren projesi açıklaması

A Haber özel yayınında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bu noktada Ankara-İstanbul arasında yeni bir proje yapıyoruz, 344 kilometre uzunluğunda ve 350 kilometre saat hızla gidecek olan süper hızlı tren projesini başlattık. Böyle bir işin projesi 2-3 sene sürer. Yapımı da 7 sene süreceğini kabul edersek, 10 yılı konuşuyoruz. 2034 veya 2035 gibi bitiririz diye düşünüyorum." dedi.