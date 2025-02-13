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Bakan Uraloğlu’ndan Ankara-İstanbul hızlı tren projesi açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan Ankara-İstanbul hızlı tren projesi açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 01:44
A Haber özel yayınında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bu noktada Ankara-İstanbul arasında yeni bir proje yapıyoruz, 344 kilometre uzunluğunda ve 350 kilometre saat hızla gidecek olan süper hızlı tren projesini başlattık. Böyle bir işin projesi 2-3 sene sürer. Yapımı da 7 sene süreceğini kabul edersek, 10 yılı konuşuyoruz. 2034 veya 2035 gibi bitiririz diye düşünüyorum." dedi.
Bakan Uraloğlu’ndan Ankara-İstanbul hızlı tren projesi açıklaması
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