Bakan Uraloğlu’ndan Roblox ve Discord açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber özel yayınında yaptığı açıklamada Discord ve Roblox'a ilişkin "Hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak. Roblox ve Discord bizimle iletişime geçti 'ne yapabiliriz' noktasında. Biz de ülkemizin kurallarını, kanunlarını kendilerine bildirdik. O noktada belli çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim." dedi.