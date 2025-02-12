AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden "şaibe" tepkisi: Araştırılmasını istemiyorsunuz
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, yolsuzluk soruşturmalarından rahatsız olan CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden seslendi. Gökçek, 'Delegelerle ilgili 'şaibe' var mı diye araştırılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?' ifadelerini kullandı. Ayrıca CHP'li siyasetçilerin soruşturmalara yapılan tepkilerine değinen Gökçek, 'Beşiktaş'ta 1 milyar TL'ye satılması gereken benzinliğin neden 500 milyon TL'ye satıldığının araştırılmasını istemiyorsunuz. Ankara, İstanbul'da ihalelerin ve vurgunların araştırılmasını istemiyorsunuz. Balya balya paralar araştırılsın istemiyorsunuz.' dedi.
CHP'deki iç karışıklık bir kez daha patlak verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'şaibeli kurultay' tartışması sürüyor.
Yaşanan gelişme sıcaklığını korurken AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP yönetimindeki belediyelere düzenlenen CHP'deki "şaibeli kurultay" soruşturmasına ilişkin Meclis kürsüsünden açıklamalarda bulundu.
"BALYA BALYA PARALAR ARAŞTIRILSIN İSTEMİYORSUNUZ"
CHP'li siyasetçilerin soruşturmalara yapılan tepkilere değinen Gökçek, "Beşiktaş'ta 1 milyar TL'ye satılması gereken benzinliğin neden 500 milyon TL'ye satıldığının araştırılmasını istemiyorsunuz. Ankara, İstanbul'da ihalelerin ve vurgunların araştırılmasını istemiyorsunuz. Balya balya paralar araştırılsın istemiyorsunuz." dedi.
"ŞAİBE" TEPKİSİ: ARAŞTIRILMASINI İSTEMİYORSUNUZ
Gökçek, "Delegelerle ilgili "şaibe" var mı diye araştırılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?" şeklinde konuştu.
"BÖYLE BİR HUKUK DEVLETİ OLABİLİR Mİ?"
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yöneltilen 38 soruya verdiği 'bilmiyorum' cevabına atıfta buluna Gökçek, "Melih Gökçek 500 soruşturma, görevi bıraktıktan sonra 20 soruşturma geçirdi. Hepsinde ifade vermeye gitti. O gidecek de siz gitmeyecek misiniz? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi?" tepkisini dile getirdi.
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