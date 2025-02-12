"Suriye'de Havalimanlarını ayağa kaldıracağız"

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Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam ve Halep Havalimanlarını ayağa kaldıracağız

Bakan Uraloğlu duyurdu! "Şam ve Halep Havalimanlarını ayağa kaldıracağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.02.2025 23:48
Yeni bir dönemin açıldığı Suriye'nin tahrip olan altyapısı Türkiye'nin desteği ile düzelecek. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye'nin Suriye'ye bu bakımdan da destek vereceğini belirterek "Şam ve Halep Havalimanlarını ayağa kaldıracağız. Öncelikle bu iki havalimanlarını ayağa kaldıracağız. Sonrasında da demir yolları ve kara yolları olarak devam edeceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam ve Halep Havalimanlarını ayağa kaldıracağız
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