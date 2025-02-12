Sosyal medyada 16 yaş altına kısıtlama geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber’de açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu sosyal medya kısıtlamasına ilişkin 16 yaş altına altına kısıtlamalar üzerinde çalıştıklarını belirterek "Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu Roblox ve Discord'a ilişkin de "Bizimle iletişime geçtiler "ne yapabiliriz" noktasında. Biz de ülkemizin kurallarını, kanunlarını kendilerine bildirdik. O noktada belli çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.