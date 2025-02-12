12 Şubat 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sosyal medyada 16 yaş altına kısıtlama geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber'de açıkladı
Sosyal medyada 16 yaş altına kısıtlama geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber’de açıkladı

Sosyal medyada 16 yaş altına kısıtlama geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2025 22:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Uraloğlu sosyal medya kısıtlamasına ilişkin 16 yaş altına altına kısıtlamalar üzerinde çalıştıklarını belirterek "Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu Roblox ve Discord'a ilişkin de "Bizimle iletişime geçtiler "ne yapabiliriz" noktasında. Biz de ülkemizin kurallarını, kanunlarını kendilerine bildirdik. O noktada belli çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.
Sosyal medyada 16 yaş altına kısıtlama geliyor mu? Bakan Uraloğlu A Haber’de açıkladı
16 yaş altına kısıtlama geliyor mu?
16 yaş altına kısıtlama geliyor mu?
Gökçek’ten CHP’li vekillere Meclis kürsüsünden şaibe tepkisi
Gökçek'ten CHP'li vekillere Meclis kürsüsünden "şaibe" tepkisi
Gök Vatan onlara emanet
Gök Vatan onlara emanet
İşte ALKA! Hedefi başarıyla imha etti
İşte ALKA! Hedefi başarıyla imha etti
Deprem bölgesinde hastane açılışı
Deprem bölgesinde hastane açılışı
Mühimmat fabrikası faciasında iddianame hazır!
Mühimmat fabrikası faciasında iddianame hazır!
Filistinlilere 2. Nekbe mi yaşatılacak?
Filistinlilere 2. Nekbe mi yaşatılacak?
Başkan Erdoğan’ın sesinden Mehter Marşı
Başkan Erdoğan'ın sesinden Mehter Marşı
MİA’dan İran istihbaratı analizi!
MİA’dan İran istihbaratı analizi!
İmralı heyeti neden Irak’a gidiyor?
İmralı heyeti neden Irak'a gidiyor?
Timur Cihantimur’un iade süreci nasıl olacak?
Timur Cihantimur’un iade süreci nasıl olacak?
Hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi
"Hedefimiz 10 milyar dolar ticaret hacmi"
Daha Fazla Video Göster