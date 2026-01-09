Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Netanyahu denilen firavun yardım girişlerini kabul etmiyor

(FOTO: AA )

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Bu yıl "Sonsuzun Fethine Çık" temasıyla 12'ncisi tertiplenen Recep Fazıl Ödülleri'nin; ilim, kültür ve sanat camiamız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Üstadın hem kalplerde hem de zihinlerde bıraktığı izleri bugüne taşıyan, Recep Fazıl'ın fikrî ve edebî mirasını güçlü bir şekilde yaşatan her bir kardeşime canıgönülden teşekkür ediyorum.

Üstadın en büyük oğlu Mehmet Kısakürek'e Allahtan mağfiret niyaz ediyorum. Bu ödüller kültür sanat ve fikir dünyamıza yeni bir pencere açmıştır.

(Fotoğraf: AA)

NECİP FAZIL BÜYÜK BİR DAVA ADAMIDIR

Necip Fazıl büyük bir dava adamıdır. Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum.

"GENÇLERİMİZ İÇİN PUSULA GÖREVİ GÖRÜYOR"

Dijital teknokültürün, pek çok alanda olduğu gibi edebiyatta da yön ve anlam krizine yol açtığı bir dönemde; gençlerimiz için bir pusula işlevi gören Necip Fazıl Ödüllerini bu bakımdan son derece kıymetli buluyorum. Sizler, Üstad'ın hayalini kurduğu gençliğin yolunu kaybetmemesi ve daima istikamet üzere olması için çok mühim bir misyonu yerine getiriyorsunuz.

Necip Fazıl demek her şeyden önce vakar ve cesaret demektir.

GAZZE MESAJI

Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi devreye sokuyoruz ama Netanyahu denen firavun bunu kabul etmiyor. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek.

BATI'NIN ÜLKEMİZDEKİ DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜNÜ YAPANLAR!

Bu ülkede on yıllar boyunca ideolojik kabilelerin dışında kalan hiç kimseye nefes aldırmayanların; kendilerini okumuş, aydınlanmış, ilerici görüp başkalarını cehaletle itham edenlerin devri, fikir hayatımızda da artık sona eriyor.

Batı'nın ülkemizdeki distribütörlüğünü yapanların yerini; ayakları bu topraklara basan, bu milletin değerlerinden beslenen, nitelikli eserleriyle kültür ve sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler ve edipler alıyor. Bunu ülkemizin aydınlık geleceği adına son derece kıymetli buluyorum. Yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum.

Bir keresinde, şimdi hatırlıyorum, üstad mahkemeye çıkıyor. Hakimler kendisini artık çok iyi tanıyor; sürekli karşılarında. "Artık senden bıktık" diyorlar. Üstadın cevabı ise her zamanki gibi manidardır:

"Siz burada hancı, ben burada yolcu olduğum sürece, ben buraya daha çok uğrarım."

İşte üstad bu. Onun için unutmayın: Bizler bu yolda yolcu oldukça, birileri de hancı oldukça, biz bu hana daha çok uğrarız. Rabbim yolumuzu da bahtımızı da açık etsin.

(Fotoğraf: AA)

Bu yılki ödüllerimizin sahiplerini açıklıyorum;

Şiir Ödülü: Celal Fedai

Hikâye-Roman Ödülü: Tarık Tufan

Fikir-Araştırma Ödülü: Peren Birsaygılı Mut

İlk Eserler Ödülü: Merve Uygun

İlk Eserler Ödülü: Hasan Bozdaş

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Dia al-Azzawi

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşe Sevim

Müzik Ödülü: Bayram Bilge Tokel

Saygı Ödülü: Hasan Aycın