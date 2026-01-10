Bu kadarı da olmaz dedirten olay! Kentin ana su vanası çalındı

Giriş Tarihi: 10.01.2026 04:09

Cape Town Belediyesi Su ve Sanitasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin su altyapısına sabote girişiminde bulunduğu ve dağıtım ağındaki kritik bir metal vanayı sökerek çaldığı belirtildi.

Açıklamada, hırsızlık olayı nedeniyle şebeke basıncının düştüğü ve şehrin güney banliyölerindeki binlerce haneyi etkileyen su kesintisi yaşandığı bildirildi.

Cape Town Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise çalınan parçanın hurda metal değerinin düşük olmasına rağmen, sisteme verdiği zararın ve onarım maliyetinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Altyapıya yönelik vandalizm, sadece belediyenin bütçesine değil, en temel insan hakkı olan suya erişime de saldırıdır. Ekiplerimiz çalınan vanayı yenilemek ve sistemi tekrar devreye almak için çalışmalarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Cape Town'un Muizenberg, Simon's Town, Fish Hoek ve Wynburg gibi güney banliyölerinde gün boyu su kesintileri sürdü.